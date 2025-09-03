VENEZA

Marcus Buaiz exibe viagem para Itália com Isis Valverde e celebra conquista da esposa

Casal foi ao país europeu para prestigiar Festival Internacional de Cinema de Veneza



Elis Freire

Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 23:30

Casal foi a Itália para importante festival de Cinema Crédito: Reprodução / Instagram

O empresário Marcus Buaiz mostrou em detalhes nesta quarta-feira (3) como tem sido a viagem com a esposa Ísis Valverde para a Itália. Os dois foram juntos à graciosa Veneza, e o magnata acompanhou a atriz no Festival Internacional de Cinema de Veneza, um dos maiores eventos do cinema do mundo. Ela que estrelou recentemente o filme de ação Código Alarum, ao lado de Sylvester Stallone e Scott Eastwood, foi uma das convidadas para a pré-estreia do filme Frankenstein, de Guillermo del Toro.

Nas fotografias os dois aparecem em passeios de barco pela cidade europeia, degustando a tradicional gastronomia italiana em restaurantes de luxo e com roupa de gala em um tapete vermelho abraçadinhos. Os dois também visitaram importantes pontos turísticos da localidade, com direito a comer um sorvete tipicamente italiano.

Marcus Buaiz e Isis Valverde em Veneza 1 de 12

“A Itália tem uma energia única. Dessa vez, não foi apenas uma viagem, mas uma experiência especial que uniu lazer e grandes conexões. Entre encontros importantes e momentos de inspiração, consegui viver o país com um olhar diferente. E, acima de tudo, pude aplaudir de perto as conquistas de quem eu amo ,o que torna essa experiência ainda mais especial”, destacou Buaiz.

Outros compromissos

Durante a viagem, o casal também participou de um encontro com Helen Hoehne, presidente da Hollywood Foreign Press Association, responsável pela realização do Golden Globe Awards — uma das premiações mais importantes do cinema e da televisão mundial.

A reunião aconteceu durante a programação do Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, e reforça o momento de projeção internacional do casal e dos projetos encabeçados pela Ventre Studio, produtora de audiovisual fundada por Buaiz.