Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcus Buaiz exibe viagem para Itália com Isis Valverde e celebra conquista da esposa

Casal foi ao país europeu para prestigiar Festival Internacional de Cinema de Veneza

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Elis Freire

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 23:30

Casal foi a Itália para importante festival de Cinema
Casal foi a Itália para importante festival de Cinema Crédito: Reprodução / Instagram

empresário Marcus Buaiz mostrou em detalhes nesta quarta-feira (3) como tem sido a viagem com a esposa Ísis Valverde para a Itália. Os dois foram juntos à graciosa Veneza, e o magnata acompanhou a atriz no Festival Internacional de Cinema de Veneza, um dos maiores eventos do cinema do mundo. Ela que estrelou recentemente o filme de ação Código Alarum, ao lado de Sylvester Stallone e Scott Eastwood, foi uma das convidadas para a pré-estreia do filme Frankenstein, de Guillermo del Toro.

Nas fotografias os dois aparecem em passeios de barco pela cidade europeia, degustando a tradicional gastronomia italiana em restaurantes de luxo e com roupa de gala em um tapete vermelho abraçadinhos. Os dois também visitaram importantes pontos turísticos da localidade, com direito a comer um sorvete tipicamente italiano. 

Marcus Buaiz e Isis Valverde em Veneza

Marcus Buaiz e Isis Valverde em viagem à Itália por Reprodução / Instagram
Marcus Buaiz e Isis Valverde em viagem à Itália por Reprodução / Instagram
Marcus Buaiz e Isis Valverde em viagem à Itália por Reprodução / Instagram
Marcus Buaiz e Isis Valverde em viagem à Itália por Reprodução / Instagram
Marcus Buaiz e Isis Valverde em viagem à Itália por Reprodução / Instagram
Marcus Buaiz e Isis Valverde em viagem à Itália por Reprodução / Instagram
Marcus Buaiz e Isis Valverde em viagem à Itália por Reprodução / Instagram
Marcus Buaiz e Isis Valverde em viagem à Itália por Reprodução / Instagram
Marcus Buaiz e Isis Valverde em viagem à Itália por Reprodução / Instagram
Marcus Buaiz e Isis Valverde em viagem à Itália por Reprodução / Instagram
Marcus Buaiz e Isis Valverde em viagem à Itália por Reprodução / Instagram
Casal foi a Itália para importante festival de Cinema por Reprodução / Instagram
1 de 12
Marcus Buaiz e Isis Valverde em viagem à Itália por Reprodução / Instagram

“A Itália tem uma energia única. Dessa vez, não foi apenas uma viagem, mas uma experiência especial que uniu lazer e grandes conexões. Entre encontros importantes e momentos de inspiração, consegui viver o país com um olhar diferente. E, acima de tudo, pude aplaudir de perto as conquistas de quem eu amo ,o que torna essa experiência ainda mais especial”, destacou Buaiz.

Outros compromissos

Durante a viagem, o casal também participou de um encontro com Helen Hoehne, presidente da Hollywood Foreign Press Association, responsável pela realização do Golden Globe Awards — uma das premiações mais importantes do cinema e da televisão mundial.

A reunião aconteceu durante a programação do Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, e reforça o momento de projeção internacional do casal e dos projetos encabeçados pela Ventre Studio, produtora de audiovisual fundada por Buaiz.

Durante o evento, o empresário brasileiro apresentou os próximos passos da produtora, incluindo o longa “100 Dias”, baseado na história do navegador Amyr Klink, com Filipe Bragança no papel principal e direção do premiado Carlos Saldanha.

Leia mais

Imagem - João Lucas rebate críticas ao corpo da esposa Sasha Meneghel

João Lucas rebate críticas ao corpo da esposa Sasha Meneghel

Imagem - 4 signos vão viver paixões intensas em setembro; veja quais

4 signos vão viver paixões intensas em setembro; veja quais

Imagem - Rodrigo Faro surpreende funcionária que trabalha com a família há mais de 15 anos com presente

Rodrigo Faro surpreende funcionária que trabalha com a família há mais de 15 anos com presente

Mais recentes

Imagem - João Lucas rebate críticas ao corpo da esposa Sasha Meneghel

João Lucas rebate críticas ao corpo da esposa Sasha Meneghel
Imagem - 4 signos vão viver paixões intensas em setembro; veja quais

4 signos vão viver paixões intensas em setembro; veja quais
Imagem - Rodrigo Faro surpreende funcionária que trabalha com a família há mais de 15 anos com presente

Rodrigo Faro surpreende funcionária que trabalha com a família há mais de 15 anos com presente

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua