Marcus Buaiz exibe viagem para Itália com Isis Valverde e celebra conquista da esposa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Alô Alô Bahia
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 23:30
O empresário Marcus Buaiz mostrou em detalhes nesta quarta-feira (3) como tem sido a viagem com a esposa Ísis Valverde para a Itália. Os dois foram juntos à graciosa Veneza, e o magnata acompanhou a atriz no Festival Internacional de Cinema de Veneza, um dos maiores eventos do cinema do mundo. Ela que estrelou recentemente o filme de ação Código Alarum, ao lado de Sylvester Stallone e Scott Eastwood, foi uma das convidadas para a pré-estreia do filme Frankenstein, de Guillermo del Toro.
Nas fotografias os dois aparecem em passeios de barco pela cidade europeia, degustando a tradicional gastronomia italiana em restaurantes de luxo e com roupa de gala em um tapete vermelho abraçadinhos. Os dois também visitaram importantes pontos turísticos da localidade, com direito a comer um sorvete tipicamente italiano.
Marcus Buaiz e Isis Valverde em Veneza
“A Itália tem uma energia única. Dessa vez, não foi apenas uma viagem, mas uma experiência especial que uniu lazer e grandes conexões. Entre encontros importantes e momentos de inspiração, consegui viver o país com um olhar diferente. E, acima de tudo, pude aplaudir de perto as conquistas de quem eu amo ,o que torna essa experiência ainda mais especial”, destacou Buaiz.
Durante a viagem, o casal também participou de um encontro com Helen Hoehne, presidente da Hollywood Foreign Press Association, responsável pela realização do Golden Globe Awards — uma das premiações mais importantes do cinema e da televisão mundial.
A reunião aconteceu durante a programação do Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, e reforça o momento de projeção internacional do casal e dos projetos encabeçados pela Ventre Studio, produtora de audiovisual fundada por Buaiz.
Durante o evento, o empresário brasileiro apresentou os próximos passos da produtora, incluindo o longa “100 Dias”, baseado na história do navegador Amyr Klink, com Filipe Bragança no papel principal e direção do premiado Carlos Saldanha.