João Lucas rebate críticas ao corpo da esposa Sasha Meneghel

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 22:48
João Lucas comentou publicamente sobre as críticas ao corpo de sua esposa, Sasha Meneghel. Casados desde 2021, o cantor reagiu às falas de internautas sobre a aparência da filha de Xuxa e falou sobre o assunto em entrevista divulgada nesta quarta-feira (3).
“A gente acha que vive em uma evolução de consciência como sociedade, trazendo pautas que são relevantes e pertinentes para que a gente possa errar o menos possível sobre o outro, sobre o espaço do outro, e agora as características físicas…”, declarou João Lucas à revista Quem.
Sasha Meneghel e João Lucas