João Lucas rebate críticas ao corpo da esposa Sasha Meneghel

O cantor saiu em defesa da amada após críticas de internautas

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 22:48

João Lucas e Sasha Meneghel
João Lucas e Sasha Meneghel Crédito: Reprodução

João Lucas comentou publicamente sobre as críticas ao corpo de sua esposa, Sasha Meneghel. Casados desde 2021, o cantor reagiu às falas de internautas sobre a aparência da filha de Xuxa e falou sobre o assunto em entrevista divulgada nesta quarta-feira (3).

“A gente acha que vive em uma evolução de consciência como sociedade, trazendo pautas que são relevantes e pertinentes para que a gente possa errar o menos possível sobre o outro, sobre o espaço do outro, e agora as características físicas…”, declarou João Lucas à revista Quem.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

