TALENTO FORA DE CAMPO

Jogador do Corinthians, Yuri Alberto emociona ao cantar louvor: 'Lindo e ainda canta bem'; VÍDEO

Atacante foi elogiado por performance musical; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:42

Yuri Alberto Crédito: Reprodução/Instagram

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, chamou a atenção nas redes sociais ao aparecer cantando louvor ao lado do cantor sertanejo Daniel Júnior. O momento aconteceu em um evento intimista. Nas imagens que circulam na internet, o jogador surgiu soltando a voz na música "É Tudo Sobre Você", da banda gospel Morada.