Jogador do Corinthians, Yuri Alberto emociona ao cantar louvor: 'Lindo e ainda canta bem'; VÍDEO

Giuliana Mancini
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:42
O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, chamou a atenção nas redes sociais ao aparecer cantando louvor ao lado do cantor sertanejo Daniel Júnior. O momento aconteceu em um evento intimista. Nas imagens que circulam na internet, o jogador surgiu soltando a voz na música "É Tudo Sobre Você", da banda gospel Morada.
A performance rendeu ao atleta vários elogios de torcedores e fãs. Muitos internautas, especialmente os corinthianos, elogiaram o talento musical do camisa 9. "É bonito, joga bola, é artilheiro e ainda canta... tem como melhorar?", disse uma pessoa. "Nossa, arrepiei! Esse menino tem uma energia muito boa e ainda joga no meu Timão", comemorou outra. "O homem é lindo e ainda canta bem", escreveu mais uma.