Jogador do Corinthians, Yuri Alberto emociona ao cantar louvor: 'Lindo e ainda canta bem'; VÍDEO

Atacante foi elogiado por performance musical; veja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:42

Yuri Alberto
Yuri Alberto Crédito: Reprodução/Instagram

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, chamou a atenção nas redes sociais ao aparecer cantando louvor ao lado do cantor sertanejo Daniel Júnior. O momento aconteceu em um evento intimista. Nas imagens que circulam na internet, o jogador surgiu soltando a voz na música "É Tudo Sobre Você", da banda gospel Morada.

A performance rendeu ao atleta vários elogios de torcedores e fãs. Muitos internautas, especialmente os corinthianos, elogiaram o talento musical do camisa 9. "É bonito, joga bola, é artilheiro e ainda canta... tem como melhorar?", disse uma pessoa. "Nossa, arrepiei! Esse menino tem uma energia muito boa e ainda joga no meu Timão", comemorou outra. "O homem é lindo e ainda canta bem", escreveu mais uma.

@meutimaocombr Yuri Alberto aparece em vídeo cantando louvor ao lado de cantor sertanejo ? ? Daniel Junior & Flavia Monteiro #Corinthians #Timão #MeuTimão #TikTokEsportes ♬ som original - Meu Timão

Tags:

Música Cantor Sertanejo Futebol Corinthians Yuri Alberto Louvor

