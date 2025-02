TELEVISÃO

Band desiste de Luiza Possi e MasterChef pode ficar sem apresentadora

Emissora avalia manter o reality sem substituto para Ana Paula Padrão após rejeitar nomes cotados

Luiza Possi não será a nova apresentadora do MasterChef Brasil. A Band já comunicou que a cantora não será contratada para a próxima temporada do reality, embora não tenha revelado o motivo da decisão. Fontes próximas afirmam que Possi não recebeu aprovação final da alta direção da emissora. >

De acordo com o colunista Gabriel Perline, os jurados fixos do programa teriam rejeitado alguns candidatos apontando falta de apelo comercial e receio de reprovação popular. A Band nega que os jurados tenham vetado nomes e não deu mais detalhes sobre as negociações.>

Ana Paula Padrão se despediu do comando do programa em dezembro, ao final do MasterChef Confeitaria. Além de Luiza Possi, nomes como André Marques, Helena Rizzo e Fernanda Lima foram considerados para a vaga. A direção do canal segue avaliando alternativas para a próxima temporada.>