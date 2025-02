EVITANDO RISCOS

Gretchen passa por cirurgia para retirar substância perigosa dos lábios; veja antes e depois

Cantora removeu polimetilmetacrilato (PMMA) colocado nos lábios há 20 anos

Aos 65 anos, a cantora Gretchen passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (10) para remoção do polimetilmetacrilato (PMMA) dos lábios. O PMMA pode causar complicações como problemas vasculares ou mesmo uma embolia pulmonar. Gretchen não perdeu tempo após a remoção do PMMA e fez um lifting labial com uma incisão abaixo do nariz.>