EXPOSIÇÃO NAS REDES

Tainá Castro critica exposição dos filhos por atual de ex e denuncia ataques virtuais

“Meu pedido sempre foi por privacidade”, afirma a influenciadora ao esclarecer situação com Karoline

Após a divulgação de que Tainá Castro, esposa do jogador Éder Militão, teria solicitado a Karoline Lemos, atual do seu ex, para evitar a exposição dos filhos Matteo e Helena, fruto de sua relação com Léo Pereira, a influenciadora se pronunciou nas redes sociais. Segundo ela, a decisão de falar publicamente surgiu por sentir que devia uma explicação às crianças. >