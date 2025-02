DEFORMAÇÃO

O que causou os hematomas no rosto de Natinha

A líbero da seleção brasileira fez um procedimento por permuta que não correu como planejado

O rosto de Natinha encheu as redes sociais desde que a jogadora de vôlei revelou a traição do namorado, o massagista e fisioterapeuta João Pedro. Líbero da seleção feminina brasileira, Nathalia Araújo foi ao Rio de Janeiro fazer uma visita surpresa, e descobriu que estava sendo traída.

Com a viralização, muitos internautas "desenterraram" polêmicas de Natinha com seu rosto. Em setembro do ano passado, ela apareceu nas redes sociais com hematomas na face, devido a um procedimento estético que fez por permuta.