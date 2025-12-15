Acesse sua conta
Chitãozinho e Xororó já foram expulsos de hospital ao tentar oferecer ajuda para cantor famoso; saiba quem

Cantor ficou conhecido por seu talento e popularização do pagode de viola, mas tinha temperamento forte

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 18:01

Chitãozinho e Xororó
Chitãozinho e Xororó Crédito: Reprodução | Instagram

Conhecido por popularizar o pagode de viola, José Dias Nunes, conhecido como Tião Carreiro, foi um lendário violeiro, cantor e compositor brasileiro, que completaria 91 anos no sábado (13), se estivesse vivo. O artista morreu por causa de complicações de um transplante de rim.

Apesar de ter marcado gerações, o cantor também tinha fama de temperamento forte e chegou até a expulsar Chitãozinho e Xororó quando a dupla sertaneja decidiu visitá-lo no hospital com o intuito de prestar ajuda.

A revelação foi feita por Dona Aurora, falecida em 2024, conhecida como a “madrinha do sertanejo”, quando participava de uma entrevista ao podcast “Canal do Fontinelly”, apresentado pelo radialista Sergio Fontinelly.

Tião Carreiro
Tião Carreiro Crédito: Reprodução | Letras

Nascido em Monte Azul, no interior de Minas Gerais, em 13 de dezembro de 1934, Tião se tornou referência na preservação da música caipira e é creditado como o criador do pagode de viola, ritmo que trouxe inovação ao sertanejo tradicional. Antes de alcançar a fama, ele trabalhou como garçom e se apresentava em rádios e circos do interior paulista.

Sertanejo

