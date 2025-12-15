Chitãozinho e Xororó já foram expulsos de hospital ao tentar oferecer ajuda para cantor famoso; saiba quem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 18:01
Conhecido por popularizar o pagode de viola, José Dias Nunes, conhecido como Tião Carreiro, foi um lendário violeiro, cantor e compositor brasileiro, que completaria 91 anos no sábado (13), se estivesse vivo. O artista morreu por causa de complicações de um transplante de rim.
Apesar de ter marcado gerações, o cantor também tinha fama de temperamento forte e chegou até a expulsar Chitãozinho e Xororó quando a dupla sertaneja decidiu visitá-lo no hospital com o intuito de prestar ajuda.
Chitãozinho e Xororó
A revelação foi feita por Dona Aurora, falecida em 2024, conhecida como a “madrinha do sertanejo”, quando participava de uma entrevista ao podcast “Canal do Fontinelly”, apresentado pelo radialista Sergio Fontinelly.
Nascido em Monte Azul, no interior de Minas Gerais, em 13 de dezembro de 1934, Tião se tornou referência na preservação da música caipira e é creditado como o criador do pagode de viola, ritmo que trouxe inovação ao sertanejo tradicional. Antes de alcançar a fama, ele trabalhou como garçom e se apresentava em rádios e circos do interior paulista.