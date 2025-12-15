CURIOSIDADE

Chitãozinho e Xororó já foram expulsos de hospital ao tentar oferecer ajuda para cantor famoso; saiba quem

Cantor ficou conhecido por seu talento e popularização do pagode de viola, mas tinha temperamento forte

Conhecido por popularizar o pagode de viola, José Dias Nunes, conhecido como Tião Carreiro, foi um lendário violeiro, cantor e compositor brasileiro, que completaria 91 anos no sábado (13), se estivesse vivo. O artista morreu por causa de complicações de um transplante de rim.

Apesar de ter marcado gerações, o cantor também tinha fama de temperamento forte e chegou até a expulsar Chitãozinho e Xororó quando a dupla sertaneja decidiu visitá-lo no hospital com o intuito de prestar ajuda.

A revelação foi feita por Dona Aurora, falecida em 2024, conhecida como a “madrinha do sertanejo”, quando participava de uma entrevista ao podcast “Canal do Fontinelly”, apresentado pelo radialista Sergio Fontinelly.

