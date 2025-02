NOS PALCOS

Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Leonardo e mais sertanejos anunciam turnê conjunta

Cantores prometem fazer ‘o show do século’ em 5 capitais do Brasil

Nesta sexta-feira (14), as duplas sertanejas Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Victor e Leo e César Menotti e Fabiano e os cantores Leonardo e Daniel anunciaram a turnê conjunta Histórias: O Show do Século. A grande turnê já tem datas marcadas e as cidades por onde vai passar com os grandes hits da sofrência. >