Fátima Bernardes aparece de cara limpa e admite procedimento: 'Ajuda na sustentação'

Apresentadora revelou seus 'segredos de beleza'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:58

Fátima Bernardes
Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/Instagram

Fátima Bernardes revelou seus segredos de beleza, e compartilhou quais são os produtos, truques e rituais que fazem parte do seu dia a dia. Em entrevista à Vogue Brasil, a apresentadora de 62 anos falou sobre sua rotina diária, e admitiu o uso de alguns procedimentos. Mas garantiu: nada de intervenções cirúrgicas.

"Quero ter expressão, não perder minhas marcas. O botox está presente, mas não me paralisa", falou a jornalista, que afirmou ter começado a fazer botox aos 40 anos. Fátima disse que já experimentou tecnologias não invasivas que incentivam a produção de colágeno, como Ultraformer, Fotona e Sculptra. "Tenho o rosto quadrado, uma estrutura que segura bem, e o Sculptra ajudou muito na sustentação".

A rotina de beleza da apresentadora começa no banho, com uma espuma de limpeza facial que fica no box. Em seguida, ela recorre à água de beleza da Caudalie. "Refresca, hidrata e tem um cheirinho de verde que ajuda a despertar". Depois, é hora de um ritual indicado por sua dermatologista, a médica Andrea Serra. "Eu sigo exatamente o que ela recomenda. Ganho muitos produtos, mas só incorporo o que passa pelo crivo dela".

Ela inicia cuidando da região dos olhos, onde aplica em movimentos circulares uma mistura de um hidratante para olhos com uma gota de um óleo facial. Em seguida, aplica uma vitamina C pela manhã para garantir luminosidade. Depois, sérum de ácido hialurônico no rosto e creme com colágeno para o pescoço e o colo.

A etapa final é a proteção: são dois filtros solares com cor, um líquido e outro em bastão, que substituem a base no dia a dia. "Minha pele sempre foi seca e, com o envelhecimento, ficou ainda mais fina. Hoje dou mais atenção a cada etapa, porque isso também potencializa os tratamentos em consultório", falou, à Vogue Brasil.

Fátima se diz acostumada a se maquiar sozinha, já que faz isso desde a adolescência, quando dançava balé. Mas, no dia a dia, prefere uma cobertura natural, com sombra em tons de marrom, lápis marrom para um traço rente aos cílios superiores e máscara de cílios com maior ênfase nos cílios de fora, para abrir o olhar.

No restante do rosto, aposta em blush e bronzer em versões cremosas e em tons rosados e, na boca, batons mais claros, que ajudam a neutralizar o subtom arroxeado. "Aprendi que em mim, os tons de rosa só funcionam depois de aplicar um pouco de corretivo por baixo".

