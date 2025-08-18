Acesse sua conta
Yudi Tamashiro e esposa planejam arrecadar dinheiro antes de deixarem o Brasil

Casal irá se mudar para o Japão em três meses

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:49

Yudi Tamashiro e Mila Braga
Yudi Tamashiro e Mila Braga Crédito: Reprodução/Instagram

Yudi Tamashiro e a esposa, a cantora Mila Braga, anunciaram que planejam organizar um bazar antes de se mudarem para o Japão. O casal quer deixar o Brasil em três meses e, neste período, os dois planejam "levantar verba". Os dois detalharam, em um vídeo publicado no YouTube, no último domingo (17), os itens que estarão disponíveis.

"Eu sempre doo tudo. Tenho esse costume. Mas, agora, estou com o desejo de fazer um bazar", disse Mila. "As coisas mais caras! A gente está precisando de dinheiro, tem que ser verdadeiro", confessou Yudi. "Levantar uma verba!", completou Mila.

Yudi Tamashiro

Yudi Tamashiro por Reprodução/Instagram
Yudi Tamashiro por Reprodução/Instagram
Yudi Tamashiro por Reprodução/Instagram
Yudi Tamashiro por Reprodução/Instagram
Yudi Tamashiro por Reprodução/Instagram
Yudi Tamashiro por Reprodução/Instagram
Yudi Tamashiro por Reprodução/Instagram
Yudi Tamashiro por Reprodução/Instagram
Yudi Tamashiro por Reprodução/Instagram
Yudi Tamashiro por Reprodução/Instagram
1 de 10
Yudi Tamashiro por Reprodução/Instagram

Segundo Mila, a decisão também foi tomada para facilitar o processo da mudança. "Não dá para levar tudo. Não são coisas que eu não queria ficar. Eu quero ficar, mas não compensa levar para lá. Com esse dinheiro que a gente vai arrecadar, eu compro lá coisas novas", afirmou a cantora. Yudi reforçou: "É mais fácil do que pegar um contêiner e levar para lá porque fica muito caro".

Os dois falaram que os móveis e eletrodomésticos serão vendidos junto com a casa onde moram atualmente. Mas eles planejam vender no bazar roupas e outros objetos. "Eu pensei em desapegar de algumas bolsas. Não muitas porque amo minhas bolsas. Vasos de decoração, jogos de pratos, muitas roupas, tênis, roupas de cama, jogos de panelas novos, duas bicicletas profissionais novas...".

O casal pediu ajuda para decidir o formato do bazar. Mila considerou deixar o público entrar em sua casa, mas questionou se o condomínio permitiria. Já Yudi sugeriu fazer as vendas virtualmente.

