ASTROLOGIA

Emoções à flor da pele: sábado (20 de dezembro) pede silêncio, escuta e autocuidado para os signos

Lua sensível intensifica sentimentos e convida a respeitar limites antes da virada solar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 13:13

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado (20) chega com um clima mais introspectivo. Você pode acordar sentindo tudo com mais intensidade e isso não é acaso.

O céu pede pausa, cuidado e menos cobrança. Não é dia de se explicar para todo mundo, mas de se ouvir.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Alguns signos ficam mais sensíveis, outros mais cansados. O corpo pode dar sinais claros de que precisa desacelerar. Forçar situações hoje tende a gerar desgaste desnecessário, principalmente em conversas delicadas.

A dica é simples: faça só o que for essencial. Um descanso, uma boa conversa ou até ficar em silêncio já ajuda a reorganizar a energia.