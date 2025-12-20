Emoções à flor da pele: sábado (20 de dezembro) pede silêncio, escuta e autocuidado para os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 13:13
O sábado (20) chega com um clima mais introspectivo. Você pode acordar sentindo tudo com mais intensidade e isso não é acaso.
O céu pede pausa, cuidado e menos cobrança. Não é dia de se explicar para todo mundo, mas de se ouvir.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Alguns signos ficam mais sensíveis, outros mais cansados. O corpo pode dar sinais claros de que precisa desacelerar. Forçar situações hoje tende a gerar desgaste desnecessário, principalmente em conversas delicadas.
A dica é simples: faça só o que for essencial. Um descanso, uma boa conversa ou até ficar em silêncio já ajuda a reorganizar a energia.
Amanhã o céu muda e você vai agradecer por ter respeitado seus limites hoje.