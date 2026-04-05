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Policial militar é baleado enquanto andava de bicicleta em Salvador e projétil fica alojado no tórax

Caso aconteceu neste domingo (5), em bairro do Subúrbio Ferroviário da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de abril de 2026 às 15:32

Crime aconteceu no bairro Alto da Terezinha
Crime aconteceu no bairro Alto da Terezinha Crédito: Reprodução

Um policial militar foi vítima de uma tentativa de assalto e levou um tiro, neste domingo (5), em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no bairro do Alto da Terezinha, no Subúrbio Ferroviário.

Ainda segundo o órgão, o policial estava em uma bicicleta quando foi abordado por um homem, que o identificou e efetuou os disparos.

A Polícia Militar acrescentou que uma pessoa que passava no local socorreu o militar e o encaminhou para o Hospital do Subúrbio. "De acordo com a equipe assistencial, o projétil ficou alojado na região muscular do tórax, tendo sido realizada a sutura do ferimento", revelou a corporação.

No entanto, segundo a nota, exames de imagem não indicaram lesões graves e ele segue estável, consciente e sem risco de morte.

A Polícia Militar informou que reforçou o policiamento na região. Já a Polícia Civil revelou que está realizando diligências para identificar o autor dos disparos.

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Tags:

Salvador Policial Assalto Polícia Militar Baleado Suburbio

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