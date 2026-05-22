Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste com menos de 14 °C

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Elaine Sanoli
Publicado em 22 de maio de 2026 às 07:00
Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 13,7 °C nesta quinta-feira (21). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 14,5 °C.
A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia
Na segunda posição do ranking está a cidade de Monteiro, na Paraíba, que marcou 14,3 °C. Na terceira posição a Bahia volta aparecer, com Correntina, no oeste baiano, que registrou a temperatura mínima de 14,7 °C.
Correntina
O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).