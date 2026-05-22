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Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste com menos de 14 °C

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta quinta-feira (21)

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2026 às 07:00

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 13,7 °C nesta quinta-feira (21). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 14,5 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Na segunda posição do ranking está a cidade de Monteiro, na Paraíba, que marcou 14,3 °C. Na terceira posição a Bahia volta aparecer, com Correntina, no oeste baiano, que registrou a temperatura mínima de 14,7 °C.

Correntina 1 de 12