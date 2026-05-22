Preço de viagens por aplicativo dispara durante greve dos rodoviários em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 22 de maio de 2026 às 07:31
A greve geral dos rodoviários em Salvador provocou uma alta no preço das viagens por aplicativo nas primeiras horas desta sexta-feira (22). Sem ônibus circulando em diversos bairros da capital, passageiros recorreram aos apps de transporte, corridas compartilhadas e aos “amarelinhos” para tentar chegar ao trabalho.
Nos aplicativos, usuários passaram a receber notificações de “preços maiores que o normal” devido à alta demanda provocada pela paralisação dos ônibus. “Está o dobro do preço, não tem condição”, reclamou uma passageira nas redes sociais.
Veja movimentação durante greve dos rodoviários nesta sexta (22)
Em alguns pontos da cidade, trabalhadores se organizaram para dividir corridas e reduzir os custos das viagens. Empresas também passaram a contratar transporte privado para garantir o deslocamento de funcionários.
Outra alternativa encontrada por parte da população foram os micro-ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecidos como “amarelinhos”, que passaram a operar em corredores estratégicos da cidade.
A Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob) informou que colocou em curso uma operação de contingência com a frota do STEC para tentar minimizar os impactos da greve.
Apesar da determinação da Justiça para que pelo menos 60% da frota de ônibus circulasse nos horários de pico, passageiros reclamam da ausência de coletivos em estações e bairros da capital.
Segundo a Semob, até por volta das 6h30 não havia ocorrido início de operação nas garagens, o que representa descumprimento da decisão judicial.
A greve foi confirmada após assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários na quinta-feira (21). A categoria reivindica reajuste salarial, aumento no ticket alimentação, mudanças nas cartas horárias e redução da jornada de trabalho.