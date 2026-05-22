ALTO CUSTO

Preço de viagens por aplicativo dispara durante greve dos rodoviários em Salvador

Passageiros recorrem a corridas compartilhadas, “amarelinhos” e transporte privado para conseguir chegar ao trabalho

Esther Morais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 07:31

Motoristas por aplicativo se concentram em frente à Estação Mussurunga durante greve dos rodoviários Crédito: Reprodução / Redes sociais

A greve geral dos rodoviários em Salvador provocou uma alta no preço das viagens por aplicativo nas primeiras horas desta sexta-feira (22). Sem ônibus circulando em diversos bairros da capital, passageiros recorreram aos apps de transporte, corridas compartilhadas e aos “amarelinhos” para tentar chegar ao trabalho.

Nos aplicativos, usuários passaram a receber notificações de “preços maiores que o normal” devido à alta demanda provocada pela paralisação dos ônibus. “Está o dobro do preço, não tem condição”, reclamou uma passageira nas redes sociais.

Veja movimentação durante greve dos rodoviários nesta sexta (22) 1 de 7

Em alguns pontos da cidade, trabalhadores se organizaram para dividir corridas e reduzir os custos das viagens. Empresas também passaram a contratar transporte privado para garantir o deslocamento de funcionários.

Outra alternativa encontrada por parte da população foram os micro-ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecidos como “amarelinhos”, que passaram a operar em corredores estratégicos da cidade.

A Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob) informou que colocou em curso uma operação de contingência com a frota do STEC para tentar minimizar os impactos da greve.

Apesar da determinação da Justiça para que pelo menos 60% da frota de ônibus circulasse nos horários de pico, passageiros reclamam da ausência de coletivos em estações e bairros da capital.

Segundo a Semob, até por volta das 6h30 não havia ocorrido início de operação nas garagens, o que representa descumprimento da decisão judicial.