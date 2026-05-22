GREVE

Rodoviários descumpriram ordem de manter 60% dos ônibus na rua, diz Semob

Secretaria diz que nenhum ônibus saiu das garagens no início da manhã

Esther Morais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 08:14

Garagem cheia de ônibus nesta manhã Crédito: Reprodução/TV Bahia

A Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que a operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) está em andamento para atender os passageiros nos principais corredores de Salvador, após o início da greve dos rodoviários nesta sexta-feira (22).

Segundo a pasta, por volta das 6h30 não havia registro de início de operação nas garagens, o que configuraria descumprimento da decisão judicial que determina a circulação mínima de 60% da frota nos horários de pico.

Veja movimentação durante greve dos rodoviários nesta sexta (22) 1 de 7

A Semob também afirmou que agentes estão presentes nos principais terminais e em todas as garagens da cidade para acompanhar a movimentação e monitorar a situação do transporte.

O Sindicato dos Rodoviários foi procurado para comentar a afirmação da Semob, mas não respondeu até a publicação dessa reportagem. O espaço segue aberto.

A paralisação dos rodoviários começou na madrugada e já causa impacto em diversos pontos da capital, com pontos de ônibus lotados, longas esperas e dificuldade de deslocamento. Passageiros relatam a ausência de ônibus em bairros e estações, mesmo com a determinação do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) de funcionamento mínimo de 60% da frota entre 4h30 e 8h30 e entre 17h e 20h, e de 40% nos demais horários.

A greve foi deflagrada após assembleia do Sindicato dos Rodoviários realizada na quinta-feira (21). A categoria reivindica reajuste salarial, aumento do ticket alimentação, mudanças nas escalas de trabalho e redução da jornada.