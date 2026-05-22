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Operação contra tráfico mira bairros nobres e periferias de Salvador

Bairros como Pituba, Stella Maris, Brotas, Cabula e Vila Canária estão entre os alvos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 08:29

Operação acontece em diferentes bairros de Salvador Crédito: Polícia Civil

Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta sexta-feira (22) durante uma operação que mira um grupo criminoso investigado por tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro com atuação na Bahia. As diligências acontecem simultaneamente em Salvador, Lauro de Freitas e nos estados de Sergipe, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Na capital baiana, a ofensiva ocorre em bairros espalhados por diferentes regiões da cidade, como Vila Canária, Cabula VI, Pau da Lima, Canabrava, Vale dos Lagos, Saúde, São Marcos, Daniel Lisboa, Santo Agostinho, Acupe de Brotas, Brotas, Praia do Flamengo, Stella Maris, Mussurunga II, Cassange e Pituba.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, as equipes policiais também cumprem ordens judiciais no bairro de Vilas do Atlântico. As investigações apontam que o grupo possui estrutura voltada ao tráfico de drogas, movimentação financeira ilícita e comércio clandestino de armas.

A ação busca enfraquecer a atuação da organização criminosa e atingir integrantes envolvidos diretamente nas atividades investigadas. A operação foi batizada de Naufragium e é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), por meio da 2ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (2ª DTE/Central).

Também participam da ofensiva equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO), Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e da Coordenação de Polícia Interestadual (POLINTER), além das Polícias Civis de São Paulo, Sergipe e Rio Grande do Sul.

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