Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PM reforça policiamento em estações e terminais em Salvador

Batalhão Gêmeos ampliou atuação em corredores de grande circulação da capital nesta sexta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 08:50

Movimentação de policiais militares no bairro
Movimentação de policiais militares no bairro Crédito: Reprodução/ TV Bahia

A Polícia Militar da Bahia reforçou o policiamento ostensivo nas principais estações de transbordo, terminais de ônibus e corredores de grande circulação de Salvador por conta da greve dos rodoviários nesta sexta-feira (22). A paralisação foi suspensa por volta das 8h20 após assembleia da categoria.

Segundo a corporação, equipes do Batalhão Gêmeos foram ampliadas desde as primeiras horas da manhã para garantir a segurança da população, preservar a ordem pública e proporcionar maior tranquilidade aos passageiros durante o deslocamento para o trabalho e demais atividades.

Veja movimentação durante greve dos rodoviários nesta sexta (22)

Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
1 de 7
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob

O policiamento foi intensificado em pontos estratégicos da capital, com atuação preventiva e monitoramento contínuo das áreas de maior fluxo de pessoas.

A greve dos rodoviários começou na madrugada e provocou transtornos em diferentes regiões da cidade, com pontos lotados, ausência de ônibus e aumento no fluxo de passageiros em estações e terminais.

Com o fim da paralisação, os ônibus começaram a voltar gradativamente às ruas da capital ao longo do dia.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Rodoviários suspendem greve em Salvador

Além de ônibus convencionais, BRT também está parado em Salvador

Rodoviários descumpriram ordem de manter 60% dos ônibus na rua, diz Semob

Tags:

Greve dos Rodoviários

Mais recentes

Imagem - Ufba divulga resultado oficial da eleição para Reitoria

Ufba divulga resultado oficial da eleição para Reitoria
Imagem - Obras do VLT alteram tráfego na BR-324 em Salvador

Obras do VLT alteram tráfego na BR-324 em Salvador
Imagem - Com programação gratuita, festival gastronômico valoriza pescadores e marisqueiras de Itacaré

Com programação gratuita, festival gastronômico valoriza pescadores e marisqueiras de Itacaré