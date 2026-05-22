GREVE DOS RODOVIÁRIOS

PM reforça policiamento em estações e terminais em Salvador

Batalhão Gêmeos ampliou atuação em corredores de grande circulação da capital nesta sexta-feira (22)

Esther Morais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 08:50

Movimentação de policiais militares no bairro Crédito: Reprodução/ TV Bahia

A Polícia Militar da Bahia reforçou o policiamento ostensivo nas principais estações de transbordo, terminais de ônibus e corredores de grande circulação de Salvador por conta da greve dos rodoviários nesta sexta-feira (22). A paralisação foi suspensa por volta das 8h20 após assembleia da categoria.

Segundo a corporação, equipes do Batalhão Gêmeos foram ampliadas desde as primeiras horas da manhã para garantir a segurança da população, preservar a ordem pública e proporcionar maior tranquilidade aos passageiros durante o deslocamento para o trabalho e demais atividades.

Veja movimentação durante greve dos rodoviários nesta sexta (22) 1 de 7

O policiamento foi intensificado em pontos estratégicos da capital, com atuação preventiva e monitoramento contínuo das áreas de maior fluxo de pessoas.

A greve dos rodoviários começou na madrugada e provocou transtornos em diferentes regiões da cidade, com pontos lotados, ausência de ônibus e aumento no fluxo de passageiros em estações e terminais.