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Além de ônibus convencionais, BRT também está parado em Salvador

Passageiros enfrentam dificuldades nas estações e pontos da capital nesta sexta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 08:14

BRT
BRT Crédito: Divulgação

A greve geral dos rodoviários também afetou a operação do BRT Salvador na manhã desta sexta-feira (22). Além dos ônibus convencionais, veículos do sistema deixaram de circular em diferentes trechos da capital baiana.

O BRT é operado por rodoviários e integra o sistema de transporte urbano da cidade, utilizando corredores exclusivos e estações próprias.

Veja movimentação durante greve dos rodoviários nesta sexta (22)

Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
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Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob

Com a paralisação, passageiros enfrentaram dificuldades para chegar ao trabalho e relataram demora, lotação e ausência de coletivos em estações e pontos de ônibus.

Na região da Estação Mussurunga, por exemplo, houve grande concentração de motoristas por aplicativo, congestionamento intenso e ausência total de ônibus nas primeiras horas da manhã.

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Apesar da determinação da Justiça para que ao menos 60% da frota operasse nos horários de pico, usuários reclamaram da falta de veículos em circulação.

A Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador informou que colocou em prática uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC), os chamados “amarelinhos”, para atender os principais corredores da cidade.

Segundo a pasta, até por volta das 6h30 não havia ocorrido início de operação nas garagens, o que representa descumprimento da decisão judicial.

A greve foi confirmada após assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários na quinta-feira (21). A categoria reivindica reajuste salarial, aumento no ticket alimentação, mudanças nas cartas horárias e redução da jornada de trabalho.

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Greve dos Rodoviários

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