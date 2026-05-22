Além de ônibus convencionais, BRT também está parado em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 22 de maio de 2026 às 08:14
A greve geral dos rodoviários também afetou a operação do BRT Salvador na manhã desta sexta-feira (22). Além dos ônibus convencionais, veículos do sistema deixaram de circular em diferentes trechos da capital baiana.
O BRT é operado por rodoviários e integra o sistema de transporte urbano da cidade, utilizando corredores exclusivos e estações próprias.
Veja movimentação durante greve dos rodoviários nesta sexta (22)
Com a paralisação, passageiros enfrentaram dificuldades para chegar ao trabalho e relataram demora, lotação e ausência de coletivos em estações e pontos de ônibus.
Na região da Estação Mussurunga, por exemplo, houve grande concentração de motoristas por aplicativo, congestionamento intenso e ausência total de ônibus nas primeiras horas da manhã.
Apesar da determinação da Justiça para que ao menos 60% da frota operasse nos horários de pico, usuários reclamaram da falta de veículos em circulação.
A Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador informou que colocou em prática uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC), os chamados “amarelinhos”, para atender os principais corredores da cidade.
Segundo a pasta, até por volta das 6h30 não havia ocorrido início de operação nas garagens, o que representa descumprimento da decisão judicial.
A greve foi confirmada após assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários na quinta-feira (21). A categoria reivindica reajuste salarial, aumento no ticket alimentação, mudanças nas cartas horárias e redução da jornada de trabalho.