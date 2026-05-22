ÔNIBUS

Rodoviários suspendem greve em Salvador

Ônibus devem voltar gradativamente às ruas da capital baiana nesta sexta-feira (22)

Esther Morais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 08:21

Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade Crédito: Divulgação / Semob

Os rodoviários suspenderam a greve em Salvador após aprovarem por unanimidade, em assembleia realizada na manhã desta sexta-feira (22), a proposta mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da Bahia. Com a decisão, os ônibus começaram a retornar gradativamente às ruas da capital, assim como o sistema de BRT.

A paralisação começou durante a madrugada e provocou transtornos em diferentes regiões da cidade, com pontos lotados, ausência de coletivos e dificuldades para passageiros chegarem ao trabalho.



Veja movimentação durante greve dos rodoviários nesta sexta (22) 1 de 7

Entre os pontos aprovados pelos trabalhadores estão reajuste salarial de 4,11%, aumento no ticket alimentação no mesmo percentual, horas extras opcionais aos finais de semana e redução da telemetria para apenas um BIP.

O acordo também prevê a retirada das mulheres do sistema de pernoite, criação de um grupo de trabalho entre Integra, Sindicato e Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador para discutir as cartas horárias, além de 10% de isenção no plano de saúde.

Outro ponto aprovado foi a implantação do ponto eletrônico em até 90 dias na empresa OT-Trans e o aumento do tempo de descanso para o café, que passa a ser de 30 minutos.

Antes da suspensão da paralisação, a Semob informou que colocou em andamento uma operação de contingência com a frota do Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC), os chamados “amarelinhos”, para atender passageiros nos principais corredores da cidade.

Segundo a pasta, por volta das 6h30 não havia registro de início da operação nas garagens, o que configuraria descumprimento da decisão judicial que determinava a circulação mínima de 60% da frota nos horários de pico.

A Semob também afirmou que agentes foram deslocados para os principais terminais e garagens para acompanhar a movimentação dos coletivos. Imagens registradas durante a manhã mostravam garagens cheias de ônibus parados.

Em nota, a secretaria informou ainda que, após o anúncio da suspensão da greve, agentes de transporte e prepostos da Integra foram deslocados para as garagens para acompanhar a retomada imediata da circulação dos ônibus.

Presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira afirmou que o acordo representa avanço nas condições de trabalho da categoria.

“É um grande avanço na redução da nossa jornada excessiva, na melhoria das condições de trabalho com a redução do BIP da telemetria e, principalmente, companheiros, na manutenção dos nossos direitos, conquistados com muita luta, sangue e suor”, declarou.