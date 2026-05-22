Greve geral dos rodoviários começa em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 22 de maio de 2026 às 06:35
A greve geral dos rodoviários começou em Salvador na madrugada desta sexta-feira (22) e já provoca transtornos em diversos pontos da cidade. Passageiros enfrentam pontos lotados, demora e dificuldade para conseguir transporte nas primeiras horas do dia.
Apesar da determinação da Justiça para que pelo menos 60% da frota circule nos horários de pico, muitos usuários reclamam da ausência de ônibus em bairros e estações da capital.
Veja movimentação durante greve dos rodoviários nesta sexta (22)
“Estou desde cedo esperando e até agora nada de ônibus. Não sei como vou chegar ao trabalho”, disse uma passageira.
Rodoviários decidem entrar em greve em Salvador
A Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob) informou que colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade.
Segundo a pasta, por volta das 6h30 não havia ocorrido início de operação nas garagens, o que representa descumprimento da decisão judicial que determinou a circulação de 60% da frota nos horários de pico.
A Semob afirmou ainda que agentes foram deslocados para os principais terminais e garagens para acompanhar a movimentação dos coletivos.
O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT) determinou o funcionamento de 60% da frota das 4h30 às 8h30 e das 17h às 20h. Nos demais horários, a circulação mínima deve ser de 40%.
A greve foi confirmada após assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários na quinta-feira (21). A categoria cobra reajuste salarial, aumento no ticket alimentação, mudanças nas cartas horárias e redução da jornada de trabalho.
Uma nova assembleia dos trabalhadores está prevista para esta sexta-feira (22), quando será analisada a proposta apresentada pelas empresas durante audiência de conciliação no TRT.