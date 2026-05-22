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Greve geral dos rodoviários começa em Salvador

Passageiros reclamam de falta de coletivos e dificuldade para chegar ao trabalho nesta sexta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 06:35

Semob) informou que colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade.
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade Crédito: Divulgação / Semob

A greve geral dos rodoviários começou em Salvador na madrugada desta sexta-feira (22) e já provoca transtornos em diversos pontos da cidade. Passageiros enfrentam pontos lotados, demora e dificuldade para conseguir transporte nas primeiras horas do dia.

Apesar da determinação da Justiça para que pelo menos 60% da frota circule nos horários de pico, muitos usuários reclamam da ausência de ônibus em bairros e estações da capital.

Veja movimentação durante greve dos rodoviários nesta sexta (22)

Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob
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Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade por Divulgação / Semob

“Estou desde cedo esperando e até agora nada de ônibus. Não sei como vou chegar ao trabalho”, disse uma passageira.

Rodoviários decidem entrar em greve em Salvador

Primeira assembleia que decidiu pelo estado de greve foi realizada na quinta-feira (14) por Divulgação
Segunda assembleia referendou decisão no mesmo dia por Reprodução
Nova reunião foi mediada pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia, mas sem acordo  por Divulgação/Sindicato dos Rodoviários
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Primeira assembleia que decidiu pelo estado de greve foi realizada na quinta-feira (14) por Divulgação

A Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob) informou que colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade.

Segundo a pasta, por volta das 6h30 não havia ocorrido início de operação nas garagens, o que representa descumprimento da decisão judicial que determinou a circulação de 60% da frota nos horários de pico.

A Semob afirmou ainda que agentes foram deslocados para os principais terminais e garagens para acompanhar a movimentação dos coletivos.

O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT) determinou o funcionamento de 60% da frota das 4h30 às 8h30 e das 17h às 20h. Nos demais horários, a circulação mínima deve ser de 40%.

A greve foi confirmada após assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários na quinta-feira (21). A categoria cobra reajuste salarial, aumento no ticket alimentação, mudanças nas cartas horárias e redução da jornada de trabalho.

Uma nova assembleia dos trabalhadores está prevista para esta sexta-feira (22), quando será analisada a proposta apresentada pelas empresas durante audiência de conciliação no TRT.

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Ônibus Greve

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