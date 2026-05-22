SEM TRANSPORTE

Greve geral dos rodoviários começa em Salvador

Passageiros reclamam de falta de coletivos e dificuldade para chegar ao trabalho nesta sexta-feira (22)

Esther Morais

Publicado em 22 de maio de 2026 às 06:35

Semob colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade Crédito: Divulgação / Semob

A greve geral dos rodoviários começou em Salvador na madrugada desta sexta-feira (22) e já provoca transtornos em diversos pontos da cidade. Passageiros enfrentam pontos lotados, demora e dificuldade para conseguir transporte nas primeiras horas do dia.

Apesar da determinação da Justiça para que pelo menos 60% da frota circule nos horários de pico, muitos usuários reclamam da ausência de ônibus em bairros e estações da capital.

Veja movimentação durante greve dos rodoviários nesta sexta (22) 1 de 7

“Estou desde cedo esperando e até agora nada de ônibus. Não sei como vou chegar ao trabalho”, disse uma passageira.

Rodoviários decidem entrar em greve em Salvador 1 de 3

A Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob) informou que colocou em curso uma operação de contingência com a frota do Sistema Especial Complementar (STEC) para atender a população nos principais corredores da cidade.

Segundo a pasta, por volta das 6h30 não havia ocorrido início de operação nas garagens, o que representa descumprimento da decisão judicial que determinou a circulação de 60% da frota nos horários de pico.

A Semob afirmou ainda que agentes foram deslocados para os principais terminais e garagens para acompanhar a movimentação dos coletivos.

O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT) determinou o funcionamento de 60% da frota das 4h30 às 8h30 e das 17h às 20h. Nos demais horários, a circulação mínima deve ser de 40%.

A greve foi confirmada após assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários na quinta-feira (21). A categoria cobra reajuste salarial, aumento no ticket alimentação, mudanças nas cartas horárias e redução da jornada de trabalho.