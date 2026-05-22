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Qualidade de vida: veja os 10 melhores lugares para morar na Bahia

Levantamento aponta melhores índices de qualidade de vida dos municípios baianos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2026 às 06:30

Abaíra tem a melhor qualidade de vida na Bahia
Abaíra tem a melhor qualidade de vida na Bahia Crédito: Reprodução

O IPS Brasil divulgou, nesta quarta-feira (20), a edição 2026 do Índice de Progresso Social, que avalia os 5.570 municípios brasileiros com base em 57 indicadores sociais e ambientais.

O levantamento considera critérios relacionados à qualidade de vida da população, como saúde, segurança, moradia, saneamento, acesso à educação, inclusão social, meio ambiente e acesso à informação.

Diferente de indicadores econômicos tradicionais, o índice mede os resultados efetivos entregues à população, e não apenas arrecadação ou volume de investimentos públicos.

Confira quais são as 10 cidades baianas com a melhor qualidade de vida

Saiba quais são as 10 cidades baianas com melhor qualidade de vida

10º Ibiassucê por Reprodução
9º Barreiras por Reprodução/Prefeitura de Barreiras
8º Catu por Reprodução
7º Madre de Deus por Divulgação
6º Presidente Dutra por Reprodução
5º Tanque Novo por Divulgação/Prefeitura Municipal
4º Itiruçu por Reprodução
3º Valente por Divulgação
2º Lauro de Freitas por Reprodução
1º Abaíra (65,14) por Reprodução
1 de 10
10º Ibiassucê por Reprodução

O ranking estadual é liderado por Abaíra, na Chapada Diamantina, com nota 65,14. Na sequência vem, Lauro de Freitas (63,76); Valente (63,57); Itiruçu (63,46); Tanque Novo (63,16); Presidente Dutra (62,88); Madre de Deus (62,69); Catu (62,58); Barreiras (62,49); e Ibiassucê (62,40).

Melhor qualidade de vida do oeste

No mês em que celebra 135 anos de emancipação política, Barreiras, no extremo-oeste baiano, apareceu como a cidade com melhor qualidade de vida da região. No ranking estadual, Barreiras ocupa a 9ª posição entre os municípios baianos, com nota 62,49.

De acordo com o levantamento, Barreiras manteve-se como o município mais bem colocado da região oeste da Bahia e integra o grupo das dez cidades baianas com melhores índices de progresso social. 

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Diferente de indicadores econômicos tradicionais, o índice mede o impacto real das políticas públicas e dos investimentos na vida das pessoas, analisando resultados concretos ligados ao bem-estar da população.

Com o resultado, Barreiras se mantém na liderança entre os municípios do Oeste baiano e aparece à frente de diversas cidades de grande porte no estado, incluindo a capital Salvador, que ocupa a 15ª colocação no ranking baiano.

O prefeito Otoniel Teixeira (União) destacou que o reconhecimento demonstra os avanços conquistados pelo município e reforça o compromisso da gestão com a melhoria contínua da qualidade de vida da população. “Estamos comemorando 135 anos de emancipação política do nosso município e esse resultado mostra que Barreiras está seguindo em frente de forma planejada e responsável”, afirmou o gestor.

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