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Qualidade de vida: veja os 10 melhores lugares para morar na Bahia

Levantamento aponta melhores índices de qualidade de vida dos municípios baianos

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2026 às 06:30

Abaíra tem a melhor qualidade de vida na Bahia Crédito: Reprodução

O IPS Brasil divulgou, nesta quarta-feira (20), a edição 2026 do Índice de Progresso Social, que avalia os 5.570 municípios brasileiros com base em 57 indicadores sociais e ambientais.

O levantamento considera critérios relacionados à qualidade de vida da população, como saúde, segurança, moradia, saneamento, acesso à educação, inclusão social, meio ambiente e acesso à informação.

Diferente de indicadores econômicos tradicionais, o índice mede os resultados efetivos entregues à população, e não apenas arrecadação ou volume de investimentos públicos.

Confira quais são as 10 cidades baianas com a melhor qualidade de vida

Saiba quais são as 10 cidades baianas com melhor qualidade de vida 1 de 10

O ranking estadual é liderado por Abaíra, na Chapada Diamantina, com nota 65,14. Na sequência vem, Lauro de Freitas (63,76); Valente (63,57); Itiruçu (63,46); Tanque Novo (63,16); Presidente Dutra (62,88); Madre de Deus (62,69); Catu (62,58); Barreiras (62,49); e Ibiassucê (62,40).

Melhor qualidade de vida do oeste

No mês em que celebra 135 anos de emancipação política, Barreiras, no extremo-oeste baiano, apareceu como a cidade com melhor qualidade de vida da região. No ranking estadual, Barreiras ocupa a 9ª posição entre os municípios baianos, com nota 62,49.

De acordo com o levantamento, Barreiras manteve-se como o município mais bem colocado da região oeste da Bahia e integra o grupo das dez cidades baianas com melhores índices de progresso social.

Diferente de indicadores econômicos tradicionais, o índice mede o impacto real das políticas públicas e dos investimentos na vida das pessoas, analisando resultados concretos ligados ao bem-estar da população.

Com o resultado, Barreiras se mantém na liderança entre os municípios do Oeste baiano e aparece à frente de diversas cidades de grande porte no estado, incluindo a capital Salvador, que ocupa a 15ª colocação no ranking baiano.