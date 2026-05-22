Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 22 de maio de 2026 às 06:30
O IPS Brasil divulgou, nesta quarta-feira (20), a edição 2026 do Índice de Progresso Social, que avalia os 5.570 municípios brasileiros com base em 57 indicadores sociais e ambientais.
O levantamento considera critérios relacionados à qualidade de vida da população, como saúde, segurança, moradia, saneamento, acesso à educação, inclusão social, meio ambiente e acesso à informação.
Diferente de indicadores econômicos tradicionais, o índice mede os resultados efetivos entregues à população, e não apenas arrecadação ou volume de investimentos públicos.
Saiba quais são as 10 cidades baianas com melhor qualidade de vida
O ranking estadual é liderado por Abaíra, na Chapada Diamantina, com nota 65,14. Na sequência vem, Lauro de Freitas (63,76); Valente (63,57); Itiruçu (63,46); Tanque Novo (63,16); Presidente Dutra (62,88); Madre de Deus (62,69); Catu (62,58); Barreiras (62,49); e Ibiassucê (62,40).
No mês em que celebra 135 anos de emancipação política, Barreiras, no extremo-oeste baiano, apareceu como a cidade com melhor qualidade de vida da região. No ranking estadual, Barreiras ocupa a 9ª posição entre os municípios baianos, com nota 62,49.
De acordo com o levantamento, Barreiras manteve-se como o município mais bem colocado da região oeste da Bahia e integra o grupo das dez cidades baianas com melhores índices de progresso social.
Diferente de indicadores econômicos tradicionais, o índice mede o impacto real das políticas públicas e dos investimentos na vida das pessoas, analisando resultados concretos ligados ao bem-estar da população.
Com o resultado, Barreiras se mantém na liderança entre os municípios do Oeste baiano e aparece à frente de diversas cidades de grande porte no estado, incluindo a capital Salvador, que ocupa a 15ª colocação no ranking baiano.
O prefeito Otoniel Teixeira (União) destacou que o reconhecimento demonstra os avanços conquistados pelo município e reforça o compromisso da gestão com a melhoria contínua da qualidade de vida da população. “Estamos comemorando 135 anos de emancipação política do nosso município e esse resultado mostra que Barreiras está seguindo em frente de forma planejada e responsável”, afirmou o gestor.