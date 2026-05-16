Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após fechamento de tradicional point, conheça 10 lugares para comer caranguejo em Salvador

Com caldo ou sem, o prato é uma tradição na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de maio de 2026 às 06:50

Caranguejo é um prato queridinho em Salvador
Caranguejo é um prato queridinho em Salvador Crédito: Reprodução/ @caranguejomaster

Em casa, na rua ou até dentro de shopping centers, todo bom baiano não dispensa uma porção de caranguejo. O quitute já se tornou uma tradição na capital baiana e nem mesmo a dificuldade no consumo manual faz com que ele seja menos desejado nos bares e restaurantes de Salvador.

O sucesso é tamanho que o prato se tornou especialidade de gigantes da culinária que, inclusive, levam seu nome na fachada, como é o caso do Boteco do Caranguejo, que anunciou, na última terça-feira (13), o fechamento da unidade localizada no bairro do Imbuí.

Boteco do Caranguejo

Boteco do Caranguejo anuncia fim de unidade em Salvador por Reprodução
Boteco do Caranguejo por Divulgação
Boteco do Caranguejo por Divulgação
Boteco do Caranguejo por Divulgação
Boteco do Caranguejo em Salvador por Divulgação
1 de 5
Boteco do Caranguejo anuncia fim de unidade em Salvador por Reprodução

Com o encerramento da unidade do Imbuí, a rede mantém em funcionamento as casas de Patamares, Itaigara, Vilas do Atlântico, Stella Maris, Barra, Jardim dos Namorados, Dique do Tororó e Shopping Bela Vista. Os responsáveis pela marca também projetam a abertura de uma nova unidade no Shopping da Bahia ainda este ano.

Além do famoso Boteco, especializado no prato, outros estabelecimentos também oferecem o caranguejo em diferentes versões no cardápio. O CORREIO reuniu uma lista de bares e restaurantes de Salvador que servem o prato.

Confira:

Conheça lugares em Salvador para comer caranguejo

O Caranguejo de Paripe - Paripe por Google Street View
Recanto das Pedras - Ondina por Google Street View
Judith Bar e Restaurante - Itapuã por Google Street View
Cabana do Carlinhos - Itapuã por Google Street View
Toca do Caranguejão - Stella Maris por Marcos Alves/Google
Caranguejo do Farol - Barra por Google Street View
Mistura Perfeita - Nazaré por Google Street View
Caranguejo do Baiano - Praia de Boa Viagem por Google Street View
Tmj Botequim - Resgate por Google Street View
Caranguejo Master - Imbuí por Google Street View
1 de 10
O Caranguejo de Paripe - Paripe por Google Street View

Tags:

Comida Cerveja Botecos Boteco do Caranguejo

Mais recentes

Imagem - Último dia para se inscrever em processo do SJDH com 78 vagas de nível médio e superior

Último dia para se inscrever em processo do SJDH com 78 vagas de nível médio e superior
Imagem - Burnout hormonal: veja cinco sinais de que o estresse pode estar afetando seus hormônios

Burnout hormonal: veja cinco sinais de que o estresse pode estar afetando seus hormônios
Imagem - Abacatudo poderoso: fruta rica em gordura boa protege a saúde do coração

Abacatudo poderoso: fruta rica em gordura boa protege a saúde do coração