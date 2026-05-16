TRADIÇÃO CULINÁRIA

Após fechamento de tradicional point, conheça 10 lugares para comer caranguejo em Salvador

Com caldo ou sem, o prato é uma tradição na capital baiana

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de maio de 2026 às 06:50

Caranguejo é um prato queridinho em Salvador Crédito: Reprodução/ @caranguejomaster

Em casa, na rua ou até dentro de shopping centers, todo bom baiano não dispensa uma porção de caranguejo. O quitute já se tornou uma tradição na capital baiana e nem mesmo a dificuldade no consumo manual faz com que ele seja menos desejado nos bares e restaurantes de Salvador.

O sucesso é tamanho que o prato se tornou especialidade de gigantes da culinária que, inclusive, levam seu nome na fachada, como é o caso do Boteco do Caranguejo, que anunciou, na última terça-feira (13), o fechamento da unidade localizada no bairro do Imbuí.

Boteco do Caranguejo 1 de 5

Com o encerramento da unidade do Imbuí, a rede mantém em funcionamento as casas de Patamares, Itaigara, Vilas do Atlântico, Stella Maris, Barra, Jardim dos Namorados, Dique do Tororó e Shopping Bela Vista. Os responsáveis pela marca também projetam a abertura de uma nova unidade no Shopping da Bahia ainda este ano.

Além do famoso Boteco, especializado no prato, outros estabelecimentos também oferecem o caranguejo em diferentes versões no cardápio. O CORREIO reuniu uma lista de bares e restaurantes de Salvador que servem o prato.

Confira: