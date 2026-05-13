Boteco do Caranguejo anuncia fechamento de unidade em Salvador; saiba mais

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Maysa Polcri
Publicado em 13 de maio de 2026 às 17:24
O Boteco do Caranguejo anunciou o fechamento da unidade localizada no bairro do Imbuí, em Salvador. O comunicado foi divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (13). A unidade, localizada na Rua das Gaivotas, seguirá funcionando até o dia 24 de maio.
A informação foi confirmada ao CORREIO por um dos responsáveis pela marca, Igor Oliveira. Segundo ele, o Boteco do Caranguejo passa por um momento de expansão para os shoppings centers da capital baiana, o que motivou o fechamento da unidade do Imbuí. Questões de segurança também foram levadas em consideração, segundo ele.
Boteco do Caranguejo
A marca já possui uma unidade no Shopping Bela Vista e uma outra será inaugurada no Shopping da Bahia ainda neste ano. Em comunicado publicado nas redes sociais, o restaurante confirma que o encerramento acontece em meio a uma nova fase da marca.
"O Boteco do Caranguejo vive uma nova etapa, com expansão para unidades em shopping centers, trazendo novas experiências, mais conforto e segurança. Seguimos esperando vocês normalmente nas nossas outras unidades", diz trecho da nota divulgada pelo restaurante.
O restaurante também agradeceu aos clientes. “Foram momentos incríveis, histórias inesquecíveis e muitas experiências vividas na nossa unidade do Imbuí [...] Obrigado a todos os clientes, colaboradores e amigos que fizeram parte dessa história”, acrescenta.