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Boteco do Caranguejo anuncia fechamento de unidade em Salvador; saiba mais

Informação foi confirmada pelo estabelecimento

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 17:24

Boteco do Caranguejo em Salvador
Boteco do Caranguejo em Salvador Crédito: Divulgação

O Boteco do Caranguejo anunciou o fechamento da unidade localizada no bairro do Imbuí, em Salvador. O comunicado foi divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (13). A unidade, localizada na Rua das Gaivotas, seguirá funcionando até o dia 24 de maio.

A informação foi confirmada ao CORREIO por um dos responsáveis pela marca, Igor Oliveira. Segundo ele, o Boteco do Caranguejo passa por um momento de expansão para os shoppings centers da capital baiana, o que motivou o fechamento da unidade do Imbuí. Questões de segurança também foram levadas em consideração, segundo ele. 

Boteco do Caranguejo

Boteco do Caranguejo anuncia fim de unidade em Salvador por Reprodução
Boteco do Caranguejo por Divulgação
Boteco do Caranguejo por Divulgação
Boteco do Caranguejo por Divulgação
Boteco do Caranguejo em Salvador por Divulgação
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Boteco do Caranguejo anuncia fim de unidade em Salvador por Reprodução

A marca já possui uma unidade no Shopping Bela Vista e uma outra será inaugurada no Shopping da Bahia ainda neste ano. Em comunicado publicado nas redes sociais, o restaurante confirma que o encerramento acontece em meio a uma nova fase da marca. 

"O Boteco do Caranguejo vive uma nova etapa, com expansão para unidades em shopping centers, trazendo novas experiências, mais conforto e segurança. Seguimos esperando vocês normalmente nas nossas outras unidades", diz trecho da nota divulgada pelo restaurante. 

O restaurante também agradeceu aos clientes. “Foram momentos incríveis, histórias inesquecíveis e muitas experiências vividas na nossa unidade do Imbuí [...] Obrigado a todos os clientes, colaboradores e amigos que fizeram parte dessa história”, acrescenta. 

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