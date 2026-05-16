SAÚDE

Abacatudo poderoso: fruta rica em gordura boa protege a saúde do coração

Abacate é rico em vitaminas e minerais

Millena Marques

Publicado em 16 de maio de 2026 às 06:30

O abacate ajuda a regular os níveis de gordura no fígado Crédito: Imagem: Nikola Bilic | Shutterstock

Muito além da fama de calórico, o abacate é um aliado importante da saúde cardiovascular. Rico em gorduras boas, vitaminas e minerais, a fruta pode ajudar na redução do colesterol e na proteção dos vasos sanguíneos quando inserida de forma equilibrada na alimentação.

Segundo a nutricionista clínica Carine Oliveira, um dos principais benefícios do abacate está na presença do ácido oleico, um tipo de gordura monoinsaturada considerada benéfica para o organismo. “O ácido oleico atua reduzindo a oxidação do LDL, conhecido como ‘mau colesterol’, além de melhorar a fluidez da membrana endotelial, o que reduz o risco de aterosclerose, caracterizada pelo acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos”, explica.

Veja como o abacate pode ajudar no controle do colesterol 1 de 16

A especialista destaca ainda que o abacate é rico em fitoesteróis, compostos naturais que ajudam a diminuir a absorção do colesterol no intestino. “Esses fitoesteróis competem com o colesterol da dieta durante a absorção intestinal, auxiliando na redução dos níveis de colesterol no sangue”, afirma Carine.

Além das gorduras boas, a fruta também concentra nutrientes importantes para o funcionamento do organismo, como vitamina E, potássio, magnésio e fibras. “Esses nutrientes atuam por diferentes vias na melhora da função vascular e na proteção cardiovascular”, completa a nutricionista.

Mas, afinal, qual seria a quantidade ideal para obter os benefícios? De acordo com Carine Oliveira, a maioria dos estudos aponta que o consumo diário recomendado varia entre 120 e 140 gramas da polpa da fruta — o equivalente a um abacate pequeno ou metade de um abacate grande.

Receitas com abacate 1 de 6

Apesar dos benefícios, ela alerta que o consumo deve ser feito com equilíbrio por conta do valor calórico do alimento. “Por possuir um conteúdo lipídico elevado, o abacate também é rico em calorias. O ideal é consumir essa quantidade de maneira fracionada ao longo do dia, como no café da manhã, almoço e lanche da tarde”, orienta.

Curiosidade