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Abacatudo poderoso: fruta rica em gordura boa protege a saúde do coração

Abacate é rico em vitaminas e minerais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de maio de 2026 às 06:30

O abacate ajuda a regular os níveis de gordura no fígado (Imagem: Nikola Bilic | Shutterstock)
O abacate ajuda a regular os níveis de gordura no fígado Crédito: Imagem: Nikola Bilic | Shutterstock

Muito além da fama de calórico, o abacate é um aliado importante da saúde cardiovascular. Rico em gorduras boas, vitaminas e minerais, a fruta pode ajudar na redução do colesterol e na proteção dos vasos sanguíneos quando inserida de forma equilibrada na alimentação.

Segundo a nutricionista clínica Carine Oliveira, um dos principais benefícios do abacate está na presença do ácido oleico, um tipo de gordura monoinsaturada considerada benéfica para o organismo. “O ácido oleico atua reduzindo a oxidação do LDL, conhecido como ‘mau colesterol’, além de melhorar a fluidez da membrana endotelial, o que reduz o risco de aterosclerose, caracterizada pelo acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos”, explica.

Veja como o abacate pode ajudar no controle do colesterol

[Edicase]O abacate mantém a pele hidratada e os cabelos fortes (Imagem: CreatoraLab | Shutterstock) por
Entenda como o abacate foi de mocinho a vilão na alimentação por Freepik
[Edicase]Torrada com abacate, ovo pochê e ricota (Imagem: CreatoraLab | Shutterstock) por Imagem: CreatoraLab | Shutterstock
[Edicase]O abacate ajuda a regular os níveis de gordura no fígado (Imagem: Nikola Bilic | Shutterstock) por Imagem: Nikola Bilic | Shutterstock
[Edicase]Chá de folha de abacate com limão-siciliano (Imagem: Botyev Volodymyr | Shutterstock) por Imagem: Botyev Volodymyr | Shutterstock
[Edicase]Creme de abacate (Imagem: itaci | Shutterstock) por Imagem: itaci | Shutterstock
[Edicase]Salada termogênica de frango e abacate (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock) por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
[Edicase]Sanduíche de abacate, queijo e ovo (Imagem: beats1 | Shutterstock) por Imagem: beats1 | Shutterstock
[Edicase]Vitamina de abacate com espinafre e chia (Imagem: Katarzyna Hurova | Shutterstock) por Imagem: Katarzyna Hurova | Shutterstock
[Edicase]Sanduíche de creme de castanha-de-caju e abacate (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock) por Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock
[Edicase]Smoothie de abacate e leite de amêndoas (Imagem: kvladimirv | Shutterstock) por Imagem: kvladimirv | Shutterstock
[Edicase]Vitamina de abacate com hortelã (Imagem: denio109 | Shutterstock) por
[Edicase]Pão integral com abacate (Imagem: Erhan Inga | Shutterstock) por
[Edicase]Smoothie de abacate (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por
[Edicase]Vitamina de abacate com banana (Imagem: Nick Alias | Shutterstock) por
[Edicase]Vitamina de abacate com leite de coco (Imagem: Lanav | Shutterstock) por
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[Edicase]O abacate mantém a pele hidratada e os cabelos fortes (Imagem: CreatoraLab | Shutterstock) por

A especialista destaca ainda que o abacate é rico em fitoesteróis, compostos naturais que ajudam a diminuir a absorção do colesterol no intestino. “Esses fitoesteróis competem com o colesterol da dieta durante a absorção intestinal, auxiliando na redução dos níveis de colesterol no sangue”, afirma Carine.

Além das gorduras boas, a fruta também concentra nutrientes importantes para o funcionamento do organismo, como vitamina E, potássio, magnésio e fibras. “Esses nutrientes atuam por diferentes vias na melhora da função vascular e na proteção cardiovascular”, completa a nutricionista.

Mas, afinal, qual seria a quantidade ideal para obter os benefícios? De acordo com Carine Oliveira, a maioria dos estudos aponta que o consumo diário recomendado varia entre 120 e 140 gramas da polpa da fruta — o equivalente a um abacate pequeno ou metade de um abacate grande.

Receitas com abacate

Bolo de abacate com iogurte e morango (Imagem: A_Lein | Shutterstock) por Imagem: A_Lein | Shutterstock
Torta de abacate com amêndoas (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock) por Imagem: Amallia Eka | Shutterstock
Creme de abacate (Imagem: itaci | Shutterstock) por Imagem: itaci | Shutterstock
Salada de batata-doce com grão-de-bico, abacate e espinafre (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock) por Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock
Musse de abacate com chocolate e chia (Imagem: Natashamam | Shutterstock) por Imagem: Natashamam | Shutterstock
Salada de rúcula com amora, abacate e queijo feta (Imagem: DronG | Shutterstock) por Imagem: DronG | Shutterstock
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Bolo de abacate com iogurte e morango (Imagem: A_Lein | Shutterstock) por Imagem: A_Lein | Shutterstock

Apesar dos benefícios, ela alerta que o consumo deve ser feito com equilíbrio por conta do valor calórico do alimento. “Por possuir um conteúdo lipídico elevado, o abacate também é rico em calorias. O ideal é consumir essa quantidade de maneira fracionada ao longo do dia, como no café da manhã, almoço e lanche da tarde”, orienta.

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Curiosidade

Na Bahia, a cidade de Barra de Estiva é a que mais produz abacate no estado. Localizado na Chapada Diamantina, o município é conhecido como a 'terra do café', mas também se destaca com a produção da fruta. De acordo com dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2024, a cidade produziu 1.020 toneladas de abacate, três vezes mais que a segunda colocada, Ibicoara, que registrou uma produção de 335 toneladas. Jaguaquara (364 t), Barra do Choça (260 t) e Mutuípe (173 t) aparecem em seguida.

Tags:

Saúde Abacate

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