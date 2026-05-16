Último dia para se inscrever em processo do SJDH com 78 vagas de nível médio e superior

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Esther Morais
Publicado em 16 de maio de 2026 às 07:02
A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH) encerra neste sábado(16) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de pessoal por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).
Ao todo, são oferecidas 78 vagas, sendo 25 para nível médio e 53 para nível superior, com salários entre R$ 3.170,32 e R$ 3.810,40.
SJDH abre 78 vagas de nível médio e superior com salários de até R$ 3,8 mil; veja áreas
A contratação terá validade de 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período.
Para participar do processo seletivo, o candidato deve acessar o site da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia e preencher o formulário de inscrição. A seleção será realizada em etapa única, por meio de avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório.
As inscrições poderão ser feitas até as 23h59. Já o resultado final será divulgado no dia 19 de junho, no Diário Oficial do Estado.