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Último dia para se inscrever em processo do SJDH com 78 vagas de nível médio e superior

Salários são de até R$ 3,8 mil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de maio de 2026 às 07:02

Concurso público
Concurso público Crédito: Freepik

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH) encerra neste sábado(16)  as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de pessoal por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Ao todo, são oferecidas 78 vagas, sendo 25 para nível médio e 53 para nível superior, com salários entre R$ 3.170,32 e R$ 3.810,40.

SJDH abre 78 vagas de nível médio e superior com salários de até R$ 3,8 mil; veja áreas

As oportunidades são destinadas às áreas de Administração, Contabilidade, Ciências Jurídicas por Reprodução
Serviço Social, Psicologia, Comunicação Social por Alberto Maraux/SSP
Ciências Sociais, Tecnologia da Informação por Freepik
Arquivologia, Design por Shutterstock
Pedagogia, Letras e Técnico Administrativo. por Shutterstock
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As oportunidades são destinadas às áreas de Administração, Contabilidade, Ciências Jurídicas por Reprodução

A contratação terá validade de 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve acessar o site da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia e preencher o formulário de inscrição. A seleção será realizada em etapa única, por meio de avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições poderão ser feitas até as 23h59. Já o resultado final será divulgado no dia 19 de junho, no Diário Oficial do Estado. 

Tags:

Emprego

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