O CORPO FALA

Burnout hormonal: veja cinco sinais de que o estresse pode estar afetando seus hormônios

Ginecologista explica como a sobrecarga física e emocional pode impactar diretamente a saúde hormonal feminina

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de maio de 2026 às 07:00

Burnout hormonal: veja cinco sinais de que o estresse pode estar afetando seus hormônios Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

Cansaço constante, alterações no ciclo menstrual, dificuldade para dormir, irritabilidade e queda da libido. Em meio à rotina acelerada, muitas mulheres têm percebido mudanças no próprio corpo — e o estresse pode estar diretamente ligado a isso. O termo “burnout hormonal” tem ganhado espaço nas redes sociais e em discussões sobre saúde feminina para descrever os impactos da sobrecarga física e emocional no funcionamento hormonal do organismo.

Apesar de não ser um diagnóstico médico oficial, o tema acende um alerta importante sobre a relação entre estresse crônico e saúde da mulher. Segundo a ginecologista Camila Bolonhezi, o corpo feminino responde de forma intensa aos níveis elevados e constantes de estresse. “Quando o organismo entra em estado de alerta por muito tempo, ocorre um aumento na produção de cortisol e adrenalina, o que pode interferir diretamente no equilíbrio hormonal e no ciclo menstrual”, explica.

Entre os sinais mais comuns estão menstruação irregular, atraso menstrual, piora da TPM, alterações de sono, acne hormonal, fadiga excessiva, ansiedade e diminuição da libido.A especialista destaca que a rotina moderna tem contribuído para esse cenário. “Hoje muitas mulheres vivem sob pressão constante, conciliando trabalho, vida pessoal, excesso de estímulos e pouca pausa real. O corpo sente esse desgaste”, afirma.

Outro ponto importante é que muitas pacientes acabam normalizando sintomas persistentes. “Existe uma tendência de achar que estar cansada o tempo todo é normal, mas o corpo dá sinais quando algo não vai bem. Alterações menstruais frequentes merecem atenção e investigação”, alerta a médica.

A ginecologista reforça ainda que saúde hormonal não depende apenas de medicamentos. Sono de qualidade, alimentação equilibrada, prática regular de atividade física e manejo do estresse fazem parte do cuidado integral com o organismo.

Cinco sinais de que o estresse pode estar afetando seus hormônios

ciclos menstruais irregulares;

TPM mais intensa;

cansaço constante mesmo após descanso;

queda de libido;

dificuldade para dormir e ansiedade frequente.