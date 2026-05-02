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Você tem em casa: o alimento simples que pode ajudar na digestão

Nutricionista explica como fruta pode ser aliada nas refeições; conheça os tipos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de maio de 2026 às 06:30

Suco detox de maçã-verde, pepino, aipo, limão e gengibre (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Limão é um alimento ácido que pode estimular a salivação Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Presente na rotina de muitos brasileiros, o limão costuma ser apontado como um aliado da digestão. Mas até que ponto isso é verdade? Segundo a nutricionista Julia Villa Nova (@nutri.villanovajulia), o efeito existe, mas é mais discreto do que muita gente imagina.

Por ser um alimento ácido, explica a nutricionista, o limão estimula a salivação e provoca um leve aumento na produção de suco gástrico. "Isso pode facilitar a digestão de forma sutil", explica. Ou seja, o benefício existe, mas não é tão potente quanto algumas crenças populares sugerem.

Limão pode ajudar na digestão

O limão é um alimento ácido que pode estimular a salivação por Pexels
O principal responsável por esse efeito é o ácido cítrico por Shuttestock
O alimento também se destaca pela presença de vitamina C, nutriente importante para o organismo por Shuttestock
Incluir limão em refeições pode trazer vantagens nutricionais por Imagem: robert napiorkowski | Shutterstock
Ideia de tomar água com limão em jejum não tem comprovação de benefícios relevantes para a digestão por Freepik
Outro ponto de atenção é para pessoas com problemas gástricos. Nesses casos, o consumo de limão deve ser evitado por Imagem: preecha2531 | Shutterstock
Por fim, a recomendação é manter o equilíbrio por Shutterstock
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O limão é um alimento ácido que pode estimular a salivação por Pexels

O principal responsável por esse efeito é o ácido cítrico, substância que dá ao limão sua característica acidez. Além disso, o alimento também se destaca pela presença de vitamina C, nutriente importante para o organismo. Nesse caso, o benefício vai além da digestão.

Frutas ricas nessa vitamina ajudam na absorção do ferro não-heme, aquele presente em alimentos de origem vegetal, como feijão, lentilha e grão-de-bico. Na prática, isso significa que incluir limão em refeições pode trazer vantagens nutricionais. "Ou seja, ao fazer uma refeição contendo arroz e feijão, é possível adicionar uma salada temperada com limão ou comer uma laranja de sobremesa para melhorar a absorção do ferro", orienta a nutricionista.

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Apesar da fama, a ideia de tomar água com limão em jejum não tem comprovação de benefícios relevantes para a digestão. Pelo contrário, a prática pode trazer riscos. "Tomar água com limão em jejum pode agravar gastrite e refluxo, irritar a mucosa oral, desgastar esmalte dentário e piorar sensibilidade dentária", orienta.

Outro ponto de atenção é para pessoas com problemas gástricos. Nesses casos, o consumo de limão deve ser evitado, especialmente com o estômago vazio. Alimentos ácidos podem agravar sintomas de gastrite e refluxo, alerta.

Por fim, a recomendação é manter o equilíbrio. Embora o limão seja uma boa fonte de vitamina C, o consumo excessivo pode trazer efeitos negativos por conta da acidez. O ideal é moderar e diversificar as fontes desse nutriente na alimentação, conclui a especialista. Assim, o limão pode, sim, contribuir com a digestão, mas de forma leve e dentro de um contexto alimentar equilibrado.

Conheça os tipos de limão e surpreenda-se

Limão Taiti: apesar de ser chamado de limão, essa variedade é uma lima ácida. O cultivo começou na Califórnia (EUA), mas as sementes foram importadas do Taiti - daí a origem do nome/Shutterstock por Shutterstock
Limão Galego: também é uma lima ácida. Tem polpa suculenta, muito suco, sementes pequenas e sabor ácido/Canva/Creative  Commons por Shutterstock
Limão Cravo: é considerado um porta-enxerto, mas não deixa de ter uso comercial e ser consumido como fruta. Resultado do cruzamento entre a tangerina e o limão, tem a casca verde-amarelada ou amarela, ficando laranja na maturação. A polpa é laranja, tem muito suco, acidez e sabor/Canva/Creative  Commons por Shutterstock
Limão Siciliano: Frutos grandes e alongados, tem teor alto de acidez, muito suco e poucas sementes. A coloração é amarela e a casca-grossa e levemente rugosa. Variedade surgiu no Sudoeste da Ásia, mas adaptou-se tão bem à Sicília que foi batizada em homenagem à região da Itália/Shutterstock por Shutterstock
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Limão Taiti: apesar de ser chamado de limão, essa variedade é uma lima ácida. O cultivo começou na Califórnia (EUA), mas as sementes foram importadas do Taiti - daí a origem do nome/Shutterstock por Shutterstock

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Saúde Alimentação Limão Nutricionista

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