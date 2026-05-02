SAÚDE

Você tem em casa: o alimento simples que pode ajudar na digestão

Nutricionista explica como fruta pode ser aliada nas refeições; conheça os tipos

Millena Marques

Publicado em 2 de maio de 2026 às 06:30

Limão é um alimento ácido que pode estimular a salivação Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Presente na rotina de muitos brasileiros, o limão costuma ser apontado como um aliado da digestão. Mas até que ponto isso é verdade? Segundo a nutricionista Julia Villa Nova (@nutri.villanovajulia), o efeito existe, mas é mais discreto do que muita gente imagina.

Por ser um alimento ácido, explica a nutricionista, o limão estimula a salivação e provoca um leve aumento na produção de suco gástrico. "Isso pode facilitar a digestão de forma sutil", explica. Ou seja, o benefício existe, mas não é tão potente quanto algumas crenças populares sugerem.

Limão pode ajudar na digestão 1 de 7

O principal responsável por esse efeito é o ácido cítrico, substância que dá ao limão sua característica acidez. Além disso, o alimento também se destaca pela presença de vitamina C, nutriente importante para o organismo. Nesse caso, o benefício vai além da digestão.

Frutas ricas nessa vitamina ajudam na absorção do ferro não-heme, aquele presente em alimentos de origem vegetal, como feijão, lentilha e grão-de-bico. Na prática, isso significa que incluir limão em refeições pode trazer vantagens nutricionais. "Ou seja, ao fazer uma refeição contendo arroz e feijão, é possível adicionar uma salada temperada com limão ou comer uma laranja de sobremesa para melhorar a absorção do ferro", orienta a nutricionista.

Apesar da fama, a ideia de tomar água com limão em jejum não tem comprovação de benefícios relevantes para a digestão. Pelo contrário, a prática pode trazer riscos. "Tomar água com limão em jejum pode agravar gastrite e refluxo, irritar a mucosa oral, desgastar esmalte dentário e piorar sensibilidade dentária", orienta.

Outro ponto de atenção é para pessoas com problemas gástricos. Nesses casos, o consumo de limão deve ser evitado, especialmente com o estômago vazio. Alimentos ácidos podem agravar sintomas de gastrite e refluxo, alerta.

Por fim, a recomendação é manter o equilíbrio. Embora o limão seja uma boa fonte de vitamina C, o consumo excessivo pode trazer efeitos negativos por conta da acidez. O ideal é moderar e diversificar as fontes desse nutriente na alimentação, conclui a especialista. Assim, o limão pode, sim, contribuir com a digestão, mas de forma leve e dentro de um contexto alimentar equilibrado.