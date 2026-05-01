REGIÃO METROPOLITANA

Prefeitura baiana anuncia aumento de 10% no salário de servidores municipais

Reajuste será concedido aos servidores que estavam sem atualização salarial nos últimos anos

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de maio de 2026 às 19:01

Lauro de Freitas Crédito: Reprodução

A prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis (União), anunciou nesta quinta-feira (1º), Dia do Trabalhador, reajuste salarial de 10% para os servidores efetivos do município.

Segundo a gestão municipal, o aumento será concedido aos servidores que estavam sem atualização salarial nos últimos anos. O aumento salarial é referente aos anos de 2026 e 2026. A prefeitura informou ainda que a medida foi possível após ações de reorganização financeira e administrativa adotadas desde o início de 2025.

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Durante o anúncio, a prefeita afirmou que a administração encontrou dificuldades fiscais ao assumir o governo e destacou que o reajuste foi resultado de planejamento e controle de gastos públicos.

“Compartilho essa excelente notícia neste Dia do Trabalhador, concedendo o reajuste de 10%, aos servidores efetivos. Assumimos a gestão do município em um verdadeiro caos e com sérios problemas financeiros. Com muita responsabilidade, planejamento e cuidado com o dinheiro público, estamos recuperando, a cada dia, a saúde financeira da nossa cidade”, detalhou a prefeita Débora Régis.