Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura baiana anuncia aumento de 10% no salário de servidores municipais

Reajuste será concedido aos servidores que estavam sem atualização salarial nos últimos anos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de maio de 2026 às 19:01

Lauro de Freitas
Lauro de Freitas Crédito: Reprodução

A prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis (União), anunciou nesta quinta-feira (1º), Dia do Trabalhador, reajuste salarial de 10% para os servidores efetivos do município.

Segundo a gestão municipal, o aumento será concedido aos servidores que estavam sem atualização salarial nos últimos anos. O aumento salarial é referente aos anos de 2026 e 2026. A prefeitura informou ainda que a medida foi possível após ações de reorganização financeira e administrativa adotadas desde o início de 2025.

Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas

Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco
Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco
Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco
Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco
Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco
Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco
Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco/Divulgação
1 de 7
Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco

Durante o anúncio, a prefeita afirmou que a administração encontrou dificuldades fiscais ao assumir o governo e destacou que o reajuste foi resultado de planejamento e controle de gastos públicos.

“Compartilho essa excelente notícia neste Dia do Trabalhador, concedendo o reajuste de 10%, aos servidores efetivos. Assumimos a gestão do município em um verdadeiro caos e com sérios problemas financeiros. Com muita responsabilidade, planejamento e cuidado com o dinheiro público, estamos recuperando, a cada dia, a saúde financeira da nossa cidade”, detalhou a prefeita Débora Régis.

A prefeitura não detalhou, até o momento, a data de início do pagamento com o novo valor nem o impacto financeiro da medida nos cofres municipais.

Mais recentes

Imagem - Quase 90% das pessoas baleadas dentro de casa em Salvador e RMS morreram em 2026

Quase 90% das pessoas baleadas dentro de casa em Salvador e RMS morreram em 2026
Imagem - Arena esportiva é inaugurada em Salvador após investimento de R$ 500 mil

Arena esportiva é inaugurada em Salvador após investimento de R$ 500 mil
Imagem - Acidente com quatro veículos provoca incêndio e interdita a BR-116 na Bahia

Acidente com quatro veículos provoca incêndio e interdita a BR-116 na Bahia