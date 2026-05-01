OPERAÇÃO SACRAMENTO

Homem é preso em ação contra grupo ligado ao tráfico de drogas no Recôncavo

foram apreendidos seis aparelhos celulares, uma máquina de cartão de crédito e dois cadernos contendo anotações com registros de valores e nomes

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de maio de 2026 às 21:41

Operação Sacramento contra traficantes em Santo Amaro Crédito: Divulgação

Um homem foi preso e duas pessoas foram conduzidas à unidade policial da cidade Santo Amaro, no Recôncavo baiano, nesta sexta-feira (1º). A ação é parte da Operação Sacramento, cujo objetivo é combater um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas em um conjunto habitacional da cidade.

A ação deu cumprimento a ordens judiciais expedidas pela 1ª Vara Criminal, do Júri e de Execuções Penais da Comarca local. Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar. Nos imóveis, foram apreendidos seis aparelhos celulares, uma máquina de cartão de crédito e dois cadernos contendo anotações com registros de valores e nomes.

Operação Sacramento contra traficantes em Santo Amaro 1 de 4

Ainda no curso da operação, foi cumprido um mandado de prisão contra um homem, também expedido pela Justiça Criminal de Santo Amaro, investigado por envolvimento no tráfico de drogas. O suspeito foi localizado e preso no bairro Polivalente.

O homem foi conduzido à unidade policial, realizou exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.