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Homem é preso em ação contra grupo ligado ao tráfico de drogas no Recôncavo

foram apreendidos seis aparelhos celulares, uma máquina de cartão de crédito e dois cadernos contendo anotações com registros de valores e nomes

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de maio de 2026 às 21:41

Operação Sacramento contra traficantes em Santo Amaro
Operação Sacramento contra traficantes em Santo Amaro Crédito: Divulgação

Um homem foi preso e duas pessoas foram conduzidas à unidade policial da cidade Santo Amaro, no Recôncavo baiano, nesta sexta-feira (1º). A ação é parte da Operação Sacramento, cujo objetivo é combater um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas em um conjunto habitacional da cidade.

A ação deu cumprimento a ordens judiciais expedidas pela 1ª Vara Criminal, do Júri e de Execuções Penais da Comarca local. Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar. Nos imóveis, foram apreendidos seis aparelhos celulares, uma máquina de cartão de crédito e dois cadernos contendo anotações com registros de valores e nomes. 

Operação Sacramento contra traficantes em Santo Amaro

Operação Sacramento contra traficantes em Santo Amaro por Divulgação
Operação Sacramento contra traficantes em Santo Amaro por Divulgação
Operação Sacramento contra traficantes em Santo Amaro por Divulgação
Operação Sacramento contra traficantes em Santo Amaro por Divulgação
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Operação Sacramento contra traficantes em Santo Amaro por Divulgação

Ainda no curso da operação, foi cumprido um mandado de prisão contra um homem, também expedido pela Justiça Criminal de Santo Amaro, investigado por envolvimento no tráfico de drogas. O suspeito foi localizado e preso no bairro Polivalente.

O homem foi conduzido à unidade policial, realizou exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Todo o material apreendido será submetido à análise pericial para subsidiar o andamento das investigações, que seguem em curso para a completa identificação e responsabilização de todos os envolvidos nas ações criminosas investigadas.

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