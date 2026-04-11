ALIMENTAÇÃO

Tem mais ferro que o feijão: o alimento simples que ajuda a combater o cansaço

Nutricionista clínica dá dicas de como incluir lentilha na dieta de forma saudável

Millena Marques

Publicado em 11 de abril de 2026 às 06:30

Bowl de salmão com manga, abacate e lentilhas (Imagem: Magdanatka | Shutterstock) Crédito: Imagem: Magdanatka | Shutterstock

Discreta no prato, acessível e nutritiva, a lentilha vem ganhando destaque como aliada no combate ao cansaço. Rica em ferro — mineral essencial para a produção de energia e prevenção da anemia — a leguminosa pode ser uma alternativa importante para quem busca mais disposição no dia a dia.

A comparação com o feijão, presença quase obrigatória na mesa do brasileiro, chama atenção. De acordo com a nutricionista clínica Carine Oliveira, a lentilha realmente apresenta uma quantidade ligeiramente maior de ferro, mas a diferença não é tão significativa a ponto de justificar a substituição completa de um pelo outro.

Lentilha é forte aliada para combater o cansaço 1 de 5

“A lentilha de fato tem uma quantidade maior de ferro que o feijão. Em 100g de lentilha há cerca de 1,5mg do nutriente, enquanto a mesma quantidade de feijão tem aproximadamente 1,2mg. Ou seja, nada que justifique priorizar o consumo da lentilha apenas por seu maior teor de ferro”, explica.

Outro ponto importante é a forma como o organismo absorve esse nutriente. O ferro presente na lentilha é do tipo não-heme, encontrado em alimentos de origem vegetal, e possui menor taxa de absorção pelo intestino quando comparado ao ferro de origem animal.

“O ferro da lentilha, assim como o de outros alimentos vegetais, tem uma capacidade de absorção menor. Por isso, é importante adotar estratégias que melhorem esse aproveitamento”, orienta Carine.

Uma das principais recomendações é combinar o consumo da lentilha com alimentos ricos em vitamina C, que potencializam a absorção do mineral. “Consumir a lentilha junto com frutas como laranja, tangerina ou kiwi, na mesma refeição, é uma forma simples e eficiente de melhorar a absorção do ferro”, destaca.

Além do teor de ferro, a lentilha também é fonte de proteínas, fibras e outros nutrientes que contribuem para a saúde e o bom funcionamento do organismo.

Para incluir o alimento na rotina, a orientação é simples: regularidade. “Não apenas a lentilha, mas todas as leguminosas devem ser consumidas pelo menos uma vez ao dia, sempre combinadas com uma fonte de carboidrato, como o arroz, e uma porção de legumes ou verduras, garantindo o equilíbrio nutricional da refeição”, recomenda a nutricionista.