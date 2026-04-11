Tem mais ferro que o feijão: o alimento simples que ajuda a combater o cansaço

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Millena Marques
Publicado em 11 de abril de 2026 às 06:30
Discreta no prato, acessível e nutritiva, a lentilha vem ganhando destaque como aliada no combate ao cansaço. Rica em ferro — mineral essencial para a produção de energia e prevenção da anemia — a leguminosa pode ser uma alternativa importante para quem busca mais disposição no dia a dia.
A comparação com o feijão, presença quase obrigatória na mesa do brasileiro, chama atenção. De acordo com a nutricionista clínica Carine Oliveira, a lentilha realmente apresenta uma quantidade ligeiramente maior de ferro, mas a diferença não é tão significativa a ponto de justificar a substituição completa de um pelo outro.
Lentilha é forte aliada para combater o cansaço
“A lentilha de fato tem uma quantidade maior de ferro que o feijão. Em 100g de lentilha há cerca de 1,5mg do nutriente, enquanto a mesma quantidade de feijão tem aproximadamente 1,2mg. Ou seja, nada que justifique priorizar o consumo da lentilha apenas por seu maior teor de ferro”, explica.
Outro ponto importante é a forma como o organismo absorve esse nutriente. O ferro presente na lentilha é do tipo não-heme, encontrado em alimentos de origem vegetal, e possui menor taxa de absorção pelo intestino quando comparado ao ferro de origem animal.
“O ferro da lentilha, assim como o de outros alimentos vegetais, tem uma capacidade de absorção menor. Por isso, é importante adotar estratégias que melhorem esse aproveitamento”, orienta Carine.
Uma das principais recomendações é combinar o consumo da lentilha com alimentos ricos em vitamina C, que potencializam a absorção do mineral. “Consumir a lentilha junto com frutas como laranja, tangerina ou kiwi, na mesma refeição, é uma forma simples e eficiente de melhorar a absorção do ferro”, destaca.
Além do teor de ferro, a lentilha também é fonte de proteínas, fibras e outros nutrientes que contribuem para a saúde e o bom funcionamento do organismo.
Para incluir o alimento na rotina, a orientação é simples: regularidade. “Não apenas a lentilha, mas todas as leguminosas devem ser consumidas pelo menos uma vez ao dia, sempre combinadas com uma fonte de carboidrato, como o arroz, e uma porção de legumes ou verduras, garantindo o equilíbrio nutricional da refeição”, recomenda a nutricionista.
Versátil e fácil de preparar, a lentilha pode ser incorporada em saladas, sopas ou como acompanhamento das refeições principais. Mais do que uma alternativa ao feijão, ela surge como uma aliada importante para quem busca uma alimentação equilibrada e mais energia no dia a dia.