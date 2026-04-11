BAHIA

Coité Folia 2026 terá Claudia Leitte, Kannário e mais de 40 shows; veja datas da festa

Evento em Conceição do Coité terá quatro dias de programação, mais de 40 shows e transmissão ao vivo inédita pelo YouTube

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 08:17

Coité Folia já tem data Crédito: Divulgação

Após retomar sua realização nos últimos anos, a Coité Folia já tem datas definidas para 2026 e deve reunir grandes atrações entre os dias 30 de abril e 3 de maio. A programação prevê mais de 40 apresentações ao longo de quatro dias, com nomes conhecidos da música baiana como Claudia Leitte, Xanddy Harmonia, Igor Kannário, Durval Lelys e Psirico.

Entre as novidades desta edição está a transmissão oficial ao vivo do evento pelo Youtube. A organização informou que serão mais de 20 horas de programação exibidas pelo canal institucional da prefeitura, permitindo que o público acompanhe a festa à distância.

Tradicional no calendário cultural do município, o evento reúne moradores e visitantes e costuma impulsionar o comércio e os serviços locais durante o período de realização. A festa também é considerada um dos principais momentos de encontro coletivo na cidade, mantendo práticas culturais ligadas às celebrações populares do interior baiano.

Coité Folia começa esse mês 1 de 4

A Coité Folia voltou a ser realizada em 2022, após um período sem edições. Desde então, o evento tem retomado espaço na agenda regional e ampliado o público, consolidando novamente sua presença entre as festas populares do interior da Bahia.

Para a edição de 2026, a Coité Folia prevê uma estrutura reforçada, com foco em organização, segurança e melhor experiência do público. O circuito terá 1.540 metros de extensão, será totalmente fechado e contará com quatro portais de acesso, além de monitoramento por câmeras 24 horas e sistema de reconhecimento facial. A operação de segurança vai reunir mais de 600 profissionais, enquanto o atendimento de saúde terá posto médico funcionando ininterruptamente, apoio do Samu e equipes de brigadistas.

Programação por dia

30 de abril

● Tomate

● Igor Kannário

● Guga Meyra

1º de maio

● Psirico

● Tony Salles

● Timbalada

2 de maio

● Xanddy Harmonia

● Claudia Leitte

● Filhos de Jorge

3 de maio

● Durval Lelys

● Isaque e Edson Gomes

● Robyssão



