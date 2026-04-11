Coité Folia 2026 terá Claudia Leitte, Kannário e mais de 40 shows; veja datas da festa

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Carol Neves
Publicado em 11 de abril de 2026 às 08:17
Após retomar sua realização nos últimos anos, a Coité Folia já tem datas definidas para 2026 e deve reunir grandes atrações entre os dias 30 de abril e 3 de maio. A programação prevê mais de 40 apresentações ao longo de quatro dias, com nomes conhecidos da música baiana como Claudia Leitte, Xanddy Harmonia, Igor Kannário, Durval Lelys e Psirico.
Entre as novidades desta edição está a transmissão oficial ao vivo do evento pelo Youtube. A organização informou que serão mais de 20 horas de programação exibidas pelo canal institucional da prefeitura, permitindo que o público acompanhe a festa à distância.
Tradicional no calendário cultural do município, o evento reúne moradores e visitantes e costuma impulsionar o comércio e os serviços locais durante o período de realização. A festa também é considerada um dos principais momentos de encontro coletivo na cidade, mantendo práticas culturais ligadas às celebrações populares do interior baiano.
Coité Folia começa esse mês
A Coité Folia voltou a ser realizada em 2022, após um período sem edições. Desde então, o evento tem retomado espaço na agenda regional e ampliado o público, consolidando novamente sua presença entre as festas populares do interior da Bahia.
Para a edição de 2026, a Coité Folia prevê uma estrutura reforçada, com foco em organização, segurança e melhor experiência do público. O circuito terá 1.540 metros de extensão, será totalmente fechado e contará com quatro portais de acesso, além de monitoramento por câmeras 24 horas e sistema de reconhecimento facial. A operação de segurança vai reunir mais de 600 profissionais, enquanto o atendimento de saúde terá posto médico funcionando ininterruptamente, apoio do Samu e equipes de brigadistas.
Programação por dia
30 de abril
● Tomate
● Igor Kannário
● Guga Meyra
1º de maio
● Psirico
● Tony Salles
● Timbalada
2 de maio
● Xanddy Harmonia
● Claudia Leitte
● Filhos de Jorge
3 de maio
● Durval Lelys
● Isaque e Edson Gomes
● Robyssão
A estimativa da prefeitura é de que o evento gere mais de 800 empregos diretos e indiretos, além da atuação de cerca de 350 ambulantes no circuito. A expectativa é de público superior a 300 mil pessoas ao longo dos quatro dias de festa, que contará com mais de 40 shows, seis trios elétricos e uma tenda eletrônica, além de transmissão ao vivo com mais de 20 horas de programação.