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Coité Folia 2026 terá Claudia Leitte, Kannário e mais de 40 shows; veja datas da festa

Evento em Conceição do Coité terá quatro dias de programação, mais de 40 shows e transmissão ao vivo inédita pelo YouTube

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 08:17

Conceição do Coité Coité Folia já tem data
Coité Folia já tem data Crédito: Divulgação

Após retomar sua realização nos últimos anos, a Coité Folia já tem datas definidas para 2026 e deve reunir grandes atrações entre os dias 30 de abril e 3 de maio. A programação prevê mais de 40 apresentações ao longo de quatro dias, com nomes conhecidos da música baiana como Claudia Leitte, Xanddy Harmonia, Igor Kannário, Durval Lelys e Psirico.

Entre as novidades desta edição está a transmissão oficial ao vivo do evento pelo Youtube. A organização informou que serão mais de 20 horas de programação exibidas pelo canal institucional da prefeitura, permitindo que o público acompanhe a festa à distância.

Tradicional no calendário cultural do município, o evento reúne moradores e visitantes e costuma impulsionar o comércio e os serviços locais durante o período de realização. A festa também é considerada um dos principais momentos de encontro coletivo na cidade, mantendo práticas culturais ligadas às celebrações populares do interior baiano.

Coité Folia começa esse mês

Conceição do Coité recebe micareta por Divulgação
Serão mais de 40 atrações no Coité Folia por Divulgação
Coité Folia já tem data por Divulgação
Conceição do Coité por Divulgação
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Conceição do Coité recebe micareta por Divulgação

A Coité Folia voltou a ser realizada em 2022, após um período sem edições. Desde então, o evento tem retomado espaço na agenda regional e ampliado o público, consolidando novamente sua presença entre as festas populares do interior da Bahia.

Para a edição de 2026, a Coité Folia prevê uma estrutura reforçada, com foco em organização, segurança e melhor experiência do público. O circuito terá 1.540 metros de extensão, será totalmente fechado e contará com quatro portais de acesso, além de monitoramento por câmeras 24 horas e sistema de reconhecimento facial. A operação de segurança vai reunir mais de 600 profissionais, enquanto o atendimento de saúde terá posto médico funcionando ininterruptamente, apoio do Samu e equipes de brigadistas.

Programação por dia

30 de abril

● Tomate

● Igor Kannário

● Guga Meyra

1º de maio

● Psirico

● Tony Salles

● Timbalada

2 de maio

● Xanddy Harmonia

● Claudia Leitte

● Filhos de Jorge

3 de maio

● Durval Lelys

● Isaque e Edson Gomes

● Robyssão


A estimativa da prefeitura é de que o evento gere mais de 800 empregos diretos e indiretos, além da atuação de cerca de 350 ambulantes no circuito. A expectativa é de público superior a 300 mil pessoas ao longo dos quatro dias de festa, que contará com mais de 40 shows, seis trios elétricos e uma tenda eletrônica, além de transmissão ao vivo com mais de 20 horas de programação.

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