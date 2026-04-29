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Quase ninguém imagina: o vegetal barato que ajuda a memória

Nutricionista clínica Carine Oliveira explica melhor forma de utilizar a beterraba no dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2026 às 13:56

Imagem Edicase Brasil
Suco de beterraba com laranja Crédito: Imagem: Chiociolla | Shutterstock

A busca por alternativas simples e acessíveis para melhorar a memória tem levado cada vez mais pessoas a olharem com atenção para a alimentação. E um alimento comum nas feiras e mercados brasileiros pode ter um papel importante nesse processo: a beterraba. Rica em nutrientes e de baixo custo, ela vem sendo associada a benefícios para o funcionamento do cérebro.

De acordo com a nutricionista clínica Carine Oliveira, a relação entre a beterraba e a memória tem base científica. “Algumas substâncias presentes na beterraba auxiliam na função cerebral. Por exemplo, os nitratos inorgânicos presentes na beterraba se transformam em óxido nítrico, promovendo vasodilatação cerebral, melhorando o fluxo sanguíneo para essa região”, explica.

Esse aumento do fluxo sanguíneo no cérebro é essencial para manter as funções cognitivas em bom funcionamento, incluindo memória, atenção e raciocínio. Quanto melhor a circulação, maior a oferta de oxigênio e nutrientes para as células cerebrais.

Além disso, outros compostos presentes no alimento também contribuem para a saúde mental. “As betalainas (pigmentos roxos) são antioxidantes que atuam diminuindo a neuroinflamação crônica, um componente que está relacionado ao declínio cognitivo, como a redução da memória, dificuldade de atenção e concentração”, destaca a especialista.

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A beterraba também é fonte de folato, nutriente fundamental para o cérebro. Segundo Carine Oliveira, ele participa da produção de neurotransmissores importantes. “O folato participa do processo de síntese de dopamina, serotonina e noradrenalina, que são mensageiros químicos que os neurônios usam para se comunicar e têm o papel de regular o humor, memória, atenção, sono, motivação, apetite e resposta ao estresse”, afirma.

Mas qual seria a melhor forma de consumir a beterraba para aproveitar esses benefícios? A nutricionista explica que o preparo faz diferença. “O efeito cognitivo da beterraba está mais ligado à presença dos nitratos, então a melhor forma de consumir é o suco de beterraba crua (ou levemente cozida), cerca de 200 a 250 ml por dia, já que o cozimento prolongado reduz os nitratos”, orienta.

Tags:

Saúde Alimentação Saudável

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