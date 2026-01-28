NOVELA DAS 6

Pedido de casamento e segredo agitam 'Êta Mundo Melhor!' nesta quarta (28 de janeiro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 16:00

Estela (Larissa Manoela) e Tulio (Cadu Libonatti) Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quarta-feira (28) de Êta Mundo Melhor! chega carregado de emoção e viradas importantes. A novela das seis da Globo, é escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.



Depois de muita tensão, Dita consegue despistar Sandra, ganhando fôlego em meio à perseguição silenciosa da vilã. Mesmo assim, Ernesto e Sandra seguem confiantes e anunciam o lançamento do disco de Doris River, apostando alto no sucesso da cantora, para orgulho absoluto de Lourival, que vibra com a ascensão da artista.

Túlio surpreende Estela ao pedir a amada em casamento, enquanto Tamires tenta amparar Celso, que vive um turbilhão emocional. Apesar do sucesso profissional, Dita mostra que o coração fala mais alto e revela a Lourival que vai adiar a turnê para ficar ao lado de Candinho, reforçando o elo entre os dois.



Mas nem tudo são boas notícias. Olímpia pressiona Margarida e exige que ela revele publicamente a farsa envolvendo Adamo, colocando a personagem contra a parede. Ao mesmo tempo, Asdrúbal confronta Zulma, que faz uma declaração bombástica ao afirmar ser a verdadeira mãe de Samir, levantando ainda mais dúvidas sobre o futuro do menino.

Anabela foge de casa e conta a Celso que Estela é sua mãe, um segredo guardado por anos e que promete fortes desdobramentos. E em meio a tantas ameaças e incertezas, Samir passa a temer perder Candinho.