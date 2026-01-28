Acesse sua conta
Pedido de casamento e segredo agitam 'Êta Mundo Melhor!' nesta quarta (28 de janeiro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 16:00

Estela (Larissa Manoela) e Tulio (Cadu Libonatti) Crédito: Reprodução/TV Globo 

O capítulo desta quarta-feira (28) de Êta Mundo Melhor! chega carregado de emoção e viradas importantes. A novela das seis da Globo, é escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.

Depois de muita tensão, Dita consegue despistar Sandra, ganhando fôlego em meio à perseguição silenciosa da vilã. Mesmo assim, Ernesto e Sandra seguem confiantes e anunciam o lançamento do disco de Doris River, apostando alto no sucesso da cantora, para orgulho absoluto de Lourival, que vibra com a ascensão da artista.

Dançarino de Pedro Sampaio explica provocação a Matheus no BBB 26: 'Olhando pro homofóbico'

Dançarino de Pedro Sampaio explica provocação a Matheus no BBB 26: 'Olhando pro homofóbico'

Calvin Harris no Brasil: DJ internacional anuncia show em trio elétrico no pré-carnaval

Calvin Harris no Brasil: DJ internacional anuncia show em trio elétrico no pré-carnaval

Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Túlio surpreende Estela ao pedir a amada em casamento, enquanto Tamires tenta amparar Celso, que vive um turbilhão emocional. Apesar do sucesso profissional, Dita mostra que o coração fala mais alto e revela a Lourival que vai adiar a turnê para ficar ao lado de Candinho, reforçando o elo entre os dois.

Mas nem tudo são boas notícias. Olímpia pressiona Margarida e exige que ela revele publicamente a farsa envolvendo Adamo, colocando a personagem contra a parede. Ao mesmo tempo, Asdrúbal confronta Zulma, que faz uma declaração bombástica ao afirmar ser a verdadeira mãe de Samir, levantando ainda mais dúvidas sobre o futuro do menino.

Anabela foge de casa e conta a Celso que Estela é sua mãe, um segredo guardado por anos e que promete fortes desdobramentos. E em meio a tantas ameaças e incertezas, Samir passa a temer perder Candinho.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Brasil faz história no Bafta 2026 e conquista quatro indicações no 'Oscar britânico'

Brasil faz história no Bafta 2026 e conquista quatro indicações no 'Oscar britânico'

Venda de ingressos de Harry Styles entra na mira do Procon após denúncias; entenda

Venda de ingressos de Harry Styles entra na mira do Procon após denúncias; entenda

Britney Spears: Entenda por que a 'Princesa do Pop' parou de fazer shows

Britney Spears: Entenda por que a 'Princesa do Pop' parou de fazer shows

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

