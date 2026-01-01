MILHÕES

Concurso 2869: confira o resultado da Lotomania de hoje (1° de janeiro de 2026)

Prêmio será de R$ 9 milhões

Esther Morais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 10:36

Lotomania Crédito: Shutterstock

O concurso nº 2869 da Lotomania foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º de janeiro de 2026), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal do jogo está estimado em R$ 9 milhões.

Os números sorteados são: 1 - 11 - 18 - 22 - 27 - 32 - 36 - 37 - 44 - 45 - 47 - 53 - 66 - 70 - 77 - 84 - 86 - 92 - 93 - 95

Como jogar?

Para apostar no Lotomania basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa apenas R$ 3,00.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.