Daniela Mercury leva homenagem às mulheres para a avenida no Carnaval da Rainha 2026

Tema Mulher de Poder coloca o feminino no centro da folia e tem É Terreiro como aposta musical do ano

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18:35

Daniela Mercury leva homenagem às mulheres para a avenida
Daniela Mercury leva homenagem às mulheres para a avenida Crédito: Divulgação/Celia Santos

O Carnaval da Rainha promete ocupar as ruas do Brasil inteiro em 2026. Com o tema "Mulher de Poder", Daniela Mercury transforma a folia em um grande manifesto em celebração à força feminina, com foco especial nas Mulheres de Axé e nas sambistas, historicamente invisibilizadas dentro do gênero que completa 110 anos no próximo ano.

Símbolo do carnaval brasileiro, Daniela estará todos os dias na avenida. A maratona começa na quinta-feira, dia 12, quando a artista puxa a Pipoca da Rainha pelo Circuito Osmar, na Avenida Sete, trajeto que marcou sua história por mais de 15 anos antes da mudança definitiva para a Barra em 1996. No mesmo dia, ela também comanda o Camarote Baiano, no Circuito Dodô.

Na sexta-feira, dia 13, a Pipoca da Rainha toma conta da Barra e de Ondina. Já no sábado, dia 14, Daniela cruza o país para participar do Carnaval de Aracati, no Ceará. No domingo, dia 15, ela retorna a Salvador para puxar o Bloco Crocodilo, responsável por consolidar o Circuito Barra Ondina como o principal da festa.

A segunda-feira de carnaval ganha um significado especial com a comemoração dos 30 anos do Circuito Barra Ondina. Pela primeira vez, o Bloco Crocodilo baixa as cordas e se transforma na Pipoca do Crocodilo, levando Daniela para um desfile aberto ao público.

Na terça-feira, dia 17, a cantora encerra o Carnaval de Salvador no Circuito Osmar. E o adeus à folia acontece em São Paulo, no domingo, dia 22, quando Daniela puxa a Pipoca da Rainha e celebra 10 anos de trio elétrico nas ruas da capital paulista.

Com mais de quatro décadas de carnaval, Daniela Mercury reforça seu histórico de pioneirismo. Foi ela quem abriu caminho para o Circuito Barra Ondina em 1996 e também a primeira grande artista a levar um trio elétrico para o carnaval de rua de São Paulo. O chamado triatro, um trio de três andares com foco em performance e artes cênicas, se tornou uma de suas maiores marcas.

A trilha sonora do Carnaval da Rainha em 2026 será a música "É Terreiro", parceria de Daniela com Alcione. Escrita por Vini Mendes, a faixa mistura funk, samba-reggae e a força dos tambores, trazendo uma mensagem de potência feminina inspirada na entidade Maria Padilha, símbolo de liberdade, abertura de caminhos e elegância. A cor do carnaval será o vermelho e os foliões estão convidados a usar leques, amuleto associado à entidade.

Patrocinadora do projeto, a Elo reforça a conexão entre a marca e a cultura brasileira. "Patrocinar o carnaval da Daniela é a Elo conectando-se diretamente a um ícone e uma audiência do tamanho do nosso país. Daniela é uma grande representação do Brasil que pulsa por sua alegria, alma da cultura brasileira. É nesse território, de autenticidade e celebração, que a marca se faz presente e busca se aproximar ainda mais do público", afirma Jade Chemin, gerente executiva de Marketing da Elo.

Tags:

Música Carnaval 2026 Daniela Mercury

