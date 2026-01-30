Acesse sua conta
Reviravolta no BBB 26: Globo expulsa Paulo Augusto por empurrar Jonas

Apresentador informa que a integridade física dos participantes foi a prioridade considerada para justificar a desclassificação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:38

O ‘empurrão’ de Paulo Augusto em Jonas no BBB 26
O ‘empurrão’ de Paulo Augusto em Jonas no BBB 26 Crédito: Reprodução

Paulo Augusto foi desclassificado do BBB 26 após puxar Jonas pela manhã desta sexta (30), na disputa entre os brothers para atender o Big Fone. O veterano caiu no chão com a ação do goiano. A integridade física dos participantes foi a principal motivação levada em consideração pela produção para optar pela saída de PA do reality.

Tadeu Schmidt acaba de anunciar a desclassificação de Paulo Augusto do BBB 26. A informação foi comunicada na tarde desta sexta-feira (30) durante flash ao vivo na programação da Globo.

O apresentador do BBB 26 comunicou: "Reviravolta no BBB 26. O participante Paulo Augusto, o PA, acaba de ser expulso do Big Brother Brasil. Hoje de manhã, na correria para atender ao Big Fone, o PA puxou o Jonas, e o Jonas acabou caindo no chão. O Big Brother entende que esse movimento colocou em risco a integridade física do Jonas. Entende que essa conduta se enquadra como agressão e viola as regras do Big Brother Brasil. Portanto, PA está desclassificado do BBB 26. Logo mais, no nosso programa ao vivo, vocês vão ver imagens inéditas que mostram como tudo aconteceu. O BBB 26 é logo depois de Três Graças".

