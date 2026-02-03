Um presente silencioso do Universo muda tudo para Câncer, Leão, Capricórnio e Peixes hoje (3 de fevereiro) e marca um ponto final emocional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:21
O dia carrega uma energia de cura discreta, porém poderosa. Conversas, percepções e pequenas viradas internas ajudam a resolver questões que pareciam insistir em permanecer abertas. Para alguns signos, o verdadeiro presente está em se perdoar, soltar o que dói e finalmente seguir em frente com mais leveza. Veja a previsão do site "Your Tango".
Câncer:
Uma resposta aguardada há tempos finalmente se apresenta, trazendo a sensação de encerramento emocional que você precisava. O dia ajuda a colocar um ponto final em algo que vinha sendo revivido mentalmente sem necessidade. Ao aceitar essa conclusão, você recupera a paz e percebe que não há motivo para revisitar o passado.
Dica cósmica: fechar ciclos também é um ato de autocuidado.
Leão:
Você recebe um lembrete claro do seu valor, e isso muda completamente seu estado emocional. Um reconhecimento, gesto ou palavra toca fundo e restaura sua confiança. O presente do dia é perceber que sua presença importa mais do que você imaginava.
Dica cósmica: permita-se receber sem minimizar o que sente.
Capricórnio:
Uma frustração antiga ganha um novo significado, e isso muda tudo. O dia traz clareza para entender que nem toda perda foi um erro, muitas vezes foi proteção. Ao aliviar a cobrança excessiva sobre si, você se sente mais leve e em paz com suas escolhas.
Dica cósmica: ser gentil consigo também é sinal de maturidade.
Peixes:
Você finalmente entende por que vinha se prendendo a uma dor antiga e, mais importante, percebe que já pode soltá-la. O presente está na consciência de que o passado não define mais quem você é. Ao aceitar isso, você se libera emocionalmente.
Dica cósmica: soltar não apaga o que foi vivido, apenas abre espaço para o novo.
