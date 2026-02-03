Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Um sentimento mais profundo, seguro e verdadeiro começa a se formar para 3 signos a partir de hoje (3 de fevereiro)

Conexões sinceras, atitudes consistentes e a sensação de que agora dá para confiar no que se sente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta terça-feira, 3 de fevereiro, marca um momento especial para relações que pedem mais verdade, estabilidade e entrega emocional. Para alguns signos, o amor deixa de ser dúvida ou expectativa e passa a se mostrar de forma concreta, através de gestos, escolhas e presença real. Não é sobre intensidade passageira, mas sobre profundidade construída. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - A virada acontece agora: Urano muda de movimento nesta terça-feira (3 de fevereiro) e a vida melhora para 4 signos

A virada acontece agora: Urano muda de movimento nesta terça-feira (3 de fevereiro) e a vida melhora para 4 signos

Imagem - Nada acontece por acaso: 4 signos entram em um ciclo claro de sorte e abundância a partir de hoje (3 de fevereiro)

Nada acontece por acaso: 4 signos entram em um ciclo claro de sorte e abundância a partir de hoje (3 de fevereiro)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (3 de fevereiro): os signos sentem vontade de mudar algo que já não faz sentido

Cor e número da sorte de hoje (3 de fevereiro): os signos sentem vontade de mudar algo que já não faz sentido

Gêmeos

O amor se manifesta quando a conversa deixa de ser superficial e passa a tocar o que realmente importa. Você percebe que existe constância, intenção e vontade de permanecer, seja em um relacionamento atual ou em alguém que se aproxima com mais maturidade. A sensação é de segurança emocional, algo que muda completamente sua forma de amar.

Dica cósmica: Diga o que sente sem transformar tudo em ironia ou leveza excessiva.

10 livros para quem é do signo de Gêmeos

Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação
Quicksilver – Callie Hart: Ritmo rápido, cheio de provocações e reviravoltas - Gêmeos ama dinamismo. por Divulgação
Sapiens – Yuval Noah Harari: Gêmeos adora temas amplos, curiosos, que explicam o mundo. por Divulgação
A Hora da Estrela – Clarice Lispector: Reflexões breves e filosóficas - combina com a mente sempre ativa do signo. por Divulgação
Quem é Você, Alasca? – John Green: Introspectivo, cheio de diálogos e questões existenciais - perfeito para o signo. por Divulgação
O Homem de Giz – C. J. Tudor: Estilo quebra-cabeça, cheio de pistas - Gêmeos adora montar narrativas. por Divulgação
Tudo é Possível – Elizabeth Strout: Histórias curtas e multifacetadas - Gêmeos gosta de variedade em uma leitura só. por Divulgação
Jogador Nº 1 – Ernest Cline: Referências, inteligência e velocidade - combina com a versatilidade geminiana. por Divulgação
O Projeto Rosie – Graeme Simsion: Humor leve, comunicação e excentricidade - conversa com o jeito curioso do signo. por Divulgação
Tudo é Rio – Carla Madeira: Emocional, intenso e multifacetado - Gêmeos gosta de narrativas que exploram várias camadas. por Divulgação
1 de 10
Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação

Virgem

Você reconhece o valor de quem está ao seu lado e entende que amor também é cuidado diário, não apenas grandes gestos. Há um novo nível de apreciação e entrega, tanto sua quanto da outra pessoa. Isso fortalece a relação e cria um espaço seguro para sentimentos mais profundos florescerem.

Dica cósmica: Permita-se receber sem achar que precisa merecer o tempo todo.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
1 de 10
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Aquário

Fica claro que você está sendo respeitada, valorizada e levada a sério no amor. Essa percepção muda sua postura e te faz relaxar emocionalmente. Quando o afeto vem sem jogos ou cobranças veladas, você se permite viver algo mais verdadeiro e estável.

Dica cósmica: Não estranhe o que é saudável só porque não causa ansiedade.

10 livros para quem é do signo de Aquário

O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação
Extraordinário – R. J. Palacio: Humanidade, empatia e ruptura de padrões - Aquário vibra. por Divulgação
Feita de Fumaça e Osso – Laini Taylor: Fantasia fora do padrão - Aquário adora o diferente. por Divulgação
O Homem do Castelo Alto – Philip K. Dick: Ucronias e realidades alternativas - Aquário AMA ideias novas. por Divulgação
Iracema – José de Alencar: Construção simbólica e cultural - Aquário aprecia contextos sociais. por Divulgação
Hibisco Roxo – Chimamanda Ngozi Adichie: Questões sociais e culturais - Aquário admira narrativas transformadoras. por Divulgação
A Sociedade do Cansaço – Byung-Chul Han: Crítica contemporânea - Aquário AMA teoria crítica. por Divulgação
Por Lugares Incríveis – Jennifer Niven: Sensibilidade, liberdade, temas sociais e quebra de padrões - combina com o espírito questionador e humanista de Aquário. por Divulgação
A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil – Becky Chambers: Sci-fi caloroso e humanista - perfeito para Aquário. por Divulgação
A Parábola do Semeador – Octavia Butler: Afrofuturismo e política - 100% aquariano. por Divulgação
1 de 10
O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação

Tags:

Signo Amor Gêmeos Virgem Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Jonas Sulzbach promete tomar banho pelado se for Líder e provoca Jordana: 'Se quiser olhar, pode olhar'

BBB 26: Jonas Sulzbach promete tomar banho pelado se for Líder e provoca Jordana: 'Se quiser olhar, pode olhar'
Imagem - Por que você deve cuidar do coração e da mente hoje? 5 signos precisam de atenção redobrada (3 de fevereiro)

Por que você deve cuidar do coração e da mente hoje? 5 signos precisam de atenção redobrada (3 de fevereiro)
Imagem - Fraturas sem explicação em bebês intrigam hospital; polícia se choca ao descobrir motivo

Fraturas sem explicação em bebês intrigam hospital; polícia se choca ao descobrir motivo

MAIS LIDAS

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
01

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Policial, pai e mecânico: quem era o PM morto com tiro na cabeça no Vale das Pedrinhas
02

Policial, pai e mecânico: quem era o PM morto com tiro na cabeça no Vale das Pedrinhas

Imagem - O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)
03

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil
04

Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil