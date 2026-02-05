TRICOLOR EM ALTA

100% na temporada, Bahia estreia em casa contra o Fluminense pelo Brasileirão

Confronto contra os cariocas ocorre nesta quinta-feira (5), a partir das 19h

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 04:00

Bahia e Fluminense se enfrentaram quatro vezes em 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Os últimos anos do Bahia foram tempos de tornar os sonhos dos tricolores em realidade, mas o Esquadrão não para de sonhar e as metas sempre serão mais altas. Desta vez, o Tricolor vai em busca de conseguir a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, o que passa por uma campanha sólida dentro de casa. Em sua primeira partida na Arena Fonte Nova pelo Brasileirão em 2026, o Bahia recebe o Fluminense nesta quinta-feira (5), a partir das 19h, pela 2ª rodada da competição.

No livro “Pep Confidencial”, de Marti Perarnau, o aclamado técnico Pep Guardiola revela seu pensamento de que o título de uma liga é decidido nas oito últimas rodadas, mas se perde nas oito primeiras. Apesar de não ser o objetivo do Tricolor para o ano, o técnico Rogério Ceni já disse que sempre entra em uma competição com a intenção de ganhar.

Para ele, no entanto, as pretensões do Bahia passam pela regularidade no torneio – o que inclui o confronto contra o Tricolor das Laranjeiras. “Precisamos ganhar jogos para estar nas disputas. Não é fácil no país alcançar um título nacional, tem equipes com maior poder financeiro, outras mais prontas, mas não é impossível sonhar. Se competimos contra o Corinthians temos que tentar contra todos. Temos que ter mais competitividade sempre”, disse.

O recado do comandante tricolor passa por superar um adversário que incomodou a equipe baiana na última temporada. Em 2025, ambos os clubes se encontraram quatro vezes, sendo duas pela Série A e duas pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na Fonte Nova, um empate e um triunfo por 2x0 para o Bahia. Já no Rio de Janeiro, o placar de 2x0 se repetiu. No primeiro desses jogos no Maracanã, o Esquadrão terminou eliminado da Copa do Brasil.

Segundo o volante Jean Lucas, o jogo não terá um clima de revanche. “Ficou para trás. Agora é pensar nesse ano. Sabemos que o Fluminense é uma equipe muito qualificada, que tem excelentes jogadores. Sempre quando a gente joga contra eles é um jogo de muito físico. O meio de campo deles é muito bom, mas a gente vai fazer um grande jogo e sair com um triunfo”, declarou.

Considerando todas as competições, foram disputados 60 jogos entre as duas equipes, com 14 triunfos do Bahia, 18 empates e 28 vitórias do Fluminense. Em solo baiano, a vantagem se inverte. Em 32 oportunidades, o Esquadrão se saiu melhor 11 vezes, enquanto perdeu nove confrontos e empatou em 12 partidas.

As duas equipes vivem bom momento na temporada. 100% na temporada, o Bahia venceu os sete jogos que disputou no ano. Já o Fluminense chega ao confronto após quatro resultados positivos em sequência. Para o confronto, Ceni deve mandar a campo o mesmo time que começou contra o Corinthians, na 1ª rodada.