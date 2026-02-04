Acesse sua conta
AO VIVO: assista Palmeiras x Vitória pelo Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam às 21h30, na Arena Barueri, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 21:27

Palmeiras 0x0 Vitória, pelo Brasileirão 2025
Palmeiras 0x0 Vitória, pelo Brasileirão 2025 Crédito: Victor Ferreira/ECV

Válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri. Enquanto o Verdão precisa recuperar a confiança após um início de ano  irregular, o Leão pretende confirmar seu bom momento e conquistar pontos preciosos fora de casa. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

LEIA MAIS 

Palmeiras x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Ex-Vitória vai parar no futebol asiático após temporadas de destaque no Brasil

Ex-Vitória faz gol em Ochoa e brinca: ‘Parou Neymar, mas não conseguiu me parar’

Invicto desde 2018 contra o Palmeiras, Vitória encara paulistas em segundo jogo no Brasileirão

Reforço é relacionado pela primeira vez e pode estrear pelo Vitória contra o Palmeiras

Tags:

Vitória Brasileirão Palmeiras Campeonato Brasileiro

