BRASILEIRÃO

AO VIVO: assista Palmeiras x Vitória pelo Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam às 21h30, na Arena Barueri, em São Paulo

Válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri. Enquanto o Verdão precisa recuperar a confiança após um início de ano irregular, o Leão pretende confirmar seu bom momento e conquistar pontos preciosos fora de casa. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.