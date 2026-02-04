Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com novidades no atque e estreante no time titular, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras

Equipes se enfrentam às 21h30, na Arena Barueri, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20:35

Fabri revelou que o Vitória fez um pacto de vencer na estreia
Fabri  Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está pronto para encarar o Palmeiras logo mais, às 21h30, na Arena Barueri, em São Paulo, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Jair Ventura decidiu realizar quatro mudanças em relação à equipe que bateu o Remo na rodada de abertura.

Uma das alterações foi forçada: a entrada de Fabri no lugar de Renato Kayzer, que sentiu a coxa esquerda e sequer viajou com a equipe. Uma das outras mudanças também é no setor ofensivo, mas por opção técnica do treinador, a entrada de Erick no lugar de Matheuzinho. O treinador também  promoveu duas mudanças no sistema defensivo: a estreia do lateral-direito Nathan Mendes, que entra no lugar de Matheus Silva, e a entrada de Neris no lugar de Camutanga. 

Desta forma, o Vitória vai a campo com: Gabriel; Riccelli, Neris e Zé Marcos; Matheus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Erick, Fabri e Matheuzinho.

LEIA MAIS 

Vitória tem desfalque importante no ataque para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

Volante que passou pelo Vitória é apresentado em novo clube e dispara: 'Torcedor é muito chato'

Palmeiras x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Ex-Vitória faz gol em Ochoa e brinca: ‘Parou Neymar, mas não conseguiu me parar’

Invicto desde 2018 contra o Palmeiras, Vitória encara paulistas em segundo jogo no Brasileirão

Enquanto isso, o Palmeiras de Abel Ferreira está escalado com:Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Gomes, Andreas e Mauricio; Alla, Flaco López e Vitor Roque. 

Além de Kayzer, o Vitória tem uma série de outros desfalques para a partida: os goleiros Lucas Arcanjo e Fintelman, o lateral Jamerson, os zagueiros Edu e Kauan, o volante Rubén Ismael e os atacantes Marinho, Renzo López e Pedro Henrique.

Em contrapartida, o time tem o argentino Emmanuel Martínez, relacionado pela primeira vez, como novidade no banco de reservas. Além do gringo, o meia Pablo e o atacante Luis Miguel, atletas que estão compondo o time alternativo que disputa o Campeonato Baiano, também são novidades entre os suplentes.

Tags:

Vitória Palmeiras Campeonato Brasileiro

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: assista Palmeiras x Vitória pelo Campeonato Brasileiro

AO VIVO: assista Palmeiras x Vitória pelo Campeonato Brasileiro
Imagem - Justiça bloqueia R$ 7,7 milhões das contas bancárias de Daniel Alves; entenda o motivo

Justiça bloqueia R$ 7,7 milhões das contas bancárias de Daniel Alves; entenda o motivo
Imagem - Sérgio Ramos na Série B? Ídolo do Real Madrid pode virar dono de SAF de clube brasileiro

Sérgio Ramos na Série B? Ídolo do Real Madrid pode virar dono de SAF de clube brasileiro

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
02

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra
03

Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra

Imagem - Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)
04

Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)