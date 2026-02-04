Com novidades no atque e estreante no time titular, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20:35
O Vitória está pronto para encarar o Palmeiras logo mais, às 21h30, na Arena Barueri, em São Paulo, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Jair Ventura decidiu realizar quatro mudanças em relação à equipe que bateu o Remo na rodada de abertura.
Uma das alterações foi forçada: a entrada de Fabri no lugar de Renato Kayzer, que sentiu a coxa esquerda e sequer viajou com a equipe. Uma das outras mudanças também é no setor ofensivo, mas por opção técnica do treinador, a entrada de Erick no lugar de Matheuzinho. O treinador também promoveu duas mudanças no sistema defensivo: a estreia do lateral-direito Nathan Mendes, que entra no lugar de Matheus Silva, e a entrada de Neris no lugar de Camutanga.
Desta forma, o Vitória vai a campo com: Gabriel; Riccelli, Neris e Zé Marcos; Matheus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Erick, Fabri e Matheuzinho.
Enquanto isso, o Palmeiras de Abel Ferreira está escalado com:Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Gomes, Andreas e Mauricio; Alla, Flaco López e Vitor Roque.
Além de Kayzer, o Vitória tem uma série de outros desfalques para a partida: os goleiros Lucas Arcanjo e Fintelman, o lateral Jamerson, os zagueiros Edu e Kauan, o volante Rubén Ismael e os atacantes Marinho, Renzo López e Pedro Henrique.
Em contrapartida, o time tem o argentino Emmanuel Martínez, relacionado pela primeira vez, como novidade no banco de reservas. Além do gringo, o meia Pablo e o atacante Luis Miguel, atletas que estão compondo o time alternativo que disputa o Campeonato Baiano, também são novidades entre os suplentes.