Sérgio Ramos na Série B? Ídolo do Real Madrid pode virar dono de SAF de clube brasileiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20:11
A possibilidade de ver um campeão mundial atuando nos bastidores do futebol brasileiro ganhou força nos últimos dias. O zagueiro espanhol Sergio Ramos, ídolo do Real Madrid e da seleção da Espanha, apareceu como integrante de um grupo de investidores interessado em adquirir participação na futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Juventude, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.
Representantes da equipe gaúcha e da Five Eleven Capital, responsável pela proposta de investimento, participaram de uma reunião virtual na última terça-feira para retomar o diálogo entre as partes. O encontro não teve avanço prático nas negociações, mas marcou a reaproximação após a última conversa, realizada no início de dezembro. A expectativa é que, até o fim desta semana, seja apresentada a primeira minuta de contrato, que passará por análise do departamento jurídico antes de seguir para apreciação do Conselho Deliberativo.
Relembre a carreira de Sergio Ramos
As tratativas entre o clube e o grupo espanhol começaram no fim de 2024. A proposta inicial previa a aquisição total do departamento de futebol, mas evoluiu para um modelo de parceria em que os investidores ficariam com 90% das ações da SAF, enquanto a agremiação manteria 10%, além de receitas anuais em royalties e um valor de saída previsto em contrato. O patrimônio estrutural, como estádio Alfredo Jaconi e centro de treinamento, permaneceria sob responsabilidade do próprio clube. O aporte estimado é de R$ 400 milhões.
O interesse de Sergio Ramos em projetos empresariais no futebol não se limita ao cenário brasileiro. Recentemente, o defensor também apresentou proposta para adquirir o Sevilla, equipe onde foi revelado e que voltou a defender na temporada 2023/2024.
Aos 39 anos, o jogador deixou o Monterrey, do México, e ainda não anunciou aposentadoria oficial dos gramados. Dono de carreira vitoriosa, acumulou títulos expressivos por clube e seleção, consolidando-se como um dos zagueiros mais marcantes de sua geração. Agora, pode iniciar uma nova etapa ligada à gestão esportiva — com a possibilidade de participação direta em um clube da Série B brasileira.