Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sérgio Ramos na Série B? Ídolo do Real Madrid pode virar dono de SAF de clube brasileiro

Grupo de investidores espanhóis com participação do defensor negocia aporte milionário para assumir o controle do futebol do Juventude

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20:11

Sergio Ramos
Sergio Ramos  Crédito: Shutterstock

A possibilidade de ver um campeão mundial atuando nos bastidores do futebol brasileiro ganhou força nos últimos dias. O zagueiro espanhol Sergio Ramos, ídolo do Real Madrid e da seleção da Espanha, apareceu como integrante de um grupo de investidores interessado em adquirir participação na futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Juventude, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Representantes da equipe gaúcha e da Five Eleven Capital, responsável pela proposta de investimento, participaram de uma reunião virtual na última terça-feira para retomar o diálogo entre as partes. O encontro não teve avanço prático nas negociações, mas marcou a reaproximação após a última conversa, realizada no início de dezembro. A expectativa é que, até o fim desta semana, seja apresentada a primeira minuta de contrato, que passará por análise do departamento jurídico antes de seguir para apreciação do Conselho Deliberativo.

Relembre a carreira de Sergio Ramos

Sergio Ramos por Shutterstock
Sergio Ramos por Shutterstock
Sergio Ramos por Shutterstock
Sergio Ramos por Shutterstock
Sergio Ramos por Shutterstock
Sergio Ramos por Shutterstock
sERGIO rAMOA por Shutterstock
Sergio Ramos por Divulgação/Fifa
Sergio Ramos e a mulher, Pilar Rubio por Reprodução/Instagram
Sergio Ramos por Sevilla/Divulgação
1 de 10
Sergio Ramos por Shutterstock

As tratativas entre o clube e o grupo espanhol começaram no fim de 2024. A proposta inicial previa a aquisição total do departamento de futebol, mas evoluiu para um modelo de parceria em que os investidores ficariam com 90% das ações da SAF, enquanto a agremiação manteria 10%, além de receitas anuais em royalties e um valor de saída previsto em contrato. O patrimônio estrutural, como estádio Alfredo Jaconi e centro de treinamento, permaneceria sob responsabilidade do próprio clube. O aporte estimado é de R$ 400 milhões.

O interesse de Sergio Ramos em projetos empresariais no futebol não se limita ao cenário brasileiro. Recentemente, o defensor também apresentou proposta para adquirir o Sevilla, equipe onde foi revelado e que voltou a defender na temporada 2023/2024.

LEIA MAIS 

Carnaval de Salvador terá presença de Ancelotti e mascote da Seleção Brasileira

Bahia x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Volante que passou pelo Vitória é apresentado em novo clube e dispara: 'Torcedor é muito chato'

Palmeiras x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Após deixar o Bahia, Santiago Arias é apresentado por maior campeão da Libertadores

Aos 39 anos, o jogador deixou o Monterrey, do México, e ainda não anunciou aposentadoria oficial dos gramados. Dono de carreira vitoriosa, acumulou títulos expressivos por clube e seleção, consolidando-se como um dos zagueiros mais marcantes de sua geração. Agora, pode iniciar uma nova etapa ligada à gestão esportiva — com a possibilidade de participação direta em um clube da Série B brasileira.

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: assista Palmeiras x Vitória pelo Campeonato Brasileiro

AO VIVO: assista Palmeiras x Vitória pelo Campeonato Brasileiro
Imagem - Justiça bloqueia R$ 7,7 milhões das contas bancárias de Daniel Alves; entenda o motivo

Justiça bloqueia R$ 7,7 milhões das contas bancárias de Daniel Alves; entenda o motivo
Imagem - Com novidades no atque e estreante no time titular, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras

Com novidades no atque e estreante no time titular, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
02

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra
03

Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra

Imagem - Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)
04

Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)