FUTEBOL E FOLIA

Carnaval de Salvador terá presença de Ancelotti e mascote da Seleção Brasileira

Treinador italiano e símbolo do time nacional cumprem agenda especial na capital baiana

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:44

Canarinho e Carlo Ancelotti Crédito: Lucas Figueiredo e Rafael Ribeiro/CBF

O mascote oficial da Seleção Brasileira, o Canarinho, e o técnico Carlo Ancelotti, estarão em Salvador durante o Carnaval, em uma agenda que conecta futebol e uma das maiores manifestações culturais do país. A passagem do mascote pela capital baiana está prevista para o sábado, 14 de fevereiro, enquanto a chegada do treinador italiano ainda não está definida.

A presença das figuras ligadas à Seleção na festa popular faz parte de uma iniciativa que busca aproximar o universo do futebol da cultura carnavalesca, destacando elementos como música, celebração coletiva e identidade nacional. Em Salvador, o Canarinho acompanha a programação festiva ao lado do cantor Léo Santana, entrando no clima da folia em um dos circuitos mais tradicionais da cidade.

Já Carlo Ancelotti participa de um roteiro especial pensado para apresentar diferentes expressões culturais brasileiras por meio do Carnaval. Na capital baiana, o treinador acompanha a movimentação do Circuito Barra-Ondina, também o “GG” de anfitrião, vivenciando de perto a energia das ruas, a música e a interação com torcedores.