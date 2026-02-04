Acesse sua conta
Carnaval de Salvador terá presença de Ancelotti e mascote da Seleção Brasileira

Treinador italiano e símbolo do time nacional cumprem agenda especial na capital baiana

  Pedro Carreiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:44

O mascote oficial da Seleção Brasileira, o Canarinho, e o técnico Carlo Ancelotti, estarão em Salvador durante o Carnaval, em uma agenda que conecta futebol e uma das maiores manifestações culturais do país. A passagem do mascote pela capital baiana está prevista para o sábado, 14 de fevereiro, enquanto a chegada do treinador italiano ainda não está definida.

A presença das figuras ligadas à Seleção na festa popular faz parte de uma iniciativa que busca aproximar o universo do futebol da cultura carnavalesca, destacando elementos como música, celebração coletiva e identidade nacional. Em Salvador, o Canarinho acompanha a programação festiva ao lado do cantor Léo Santana, entrando no clima da folia em um dos circuitos mais tradicionais da cidade.

10 curiosidades sobre Carlo Ancelotti

É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico.É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico. É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico. É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico por Divulgação
Fala cinco idiomas: italiano, inglês, espanhol, francês e alemão por Reprodução
Gosta de cozinhar e já declarou que relaxa na cozinha preparando massas por Reproduçaõ
Tem uma das sobrancelhas mais famosas do futebol, apelidada de “sopracciglio” na Itália por Real Madrid/Divulgação
Já treinou em todas as chamadas “Big Five Leagues” da Europa por Rafael Ribeiro/CBF
É o único técnico a conquistar a liga nacional em cinco países diferentes por Rafael Ribeiro/CBF
É conhecido por nunca levantar a voz nos treinos, preferindo diálogo calmo por Divulgação
Mantém relação muito próxima com jogadores, sendo apelidado de “paizão” por vários deles por Reprodução
Foi assistente de Arrigo Sacchi na seleção italiana de 1994 por Reprodução
Publicou autobiografias em que mistura futebol e histórias pessoais, com humor e ironia por Divulgação
Já Carlo Ancelotti participa de um roteiro especial pensado para apresentar diferentes expressões culturais brasileiras por meio do Carnaval. Na capital baiana, o treinador acompanha a movimentação do Circuito Barra-Ondina, também o “GG” de anfitrião, vivenciando de perto a energia das ruas, a música e a interação com torcedores.

O tour do comandante da Seleção também inclui passagens por outras cidades que concentram grandes celebrações carnavalescas no país. No Rio de Janeiro, a experiência será na Marquês de Sapucaí, enquanto em São Paulo a programação envolve atividades em espaços tradicionais da festa. A proposta é proporcionar ao técnico um contato direto com manifestações culturais que mobilizam milhões de brasileiros e fazem parte da identidade nacional.

Tags:

