Justiça bloqueia R$ 7,7 milhões das contas bancárias de Daniel Alves; entenda o motivo

Caso envolve cessão de créditos, pensão alimentícia e acordo firmado após saída do São Paulo 2021

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 21:11

Daniel Alves está preso na Espanha
Daniel Alves  Crédito: Reprodução/Instagram

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 7.701.326,56 das contas bancárias de Daniel Alves em razão de valores relacionados ao acordo de rescisão firmado entre o ex-jogador e o São Paulo, em 2021. A decisão foi proferida em 12 de janeiro, após resultado positivo de tentativa de bloqueio por meio do sistema Sisbajud, e posteriormente comunicada ao atleta. A informação foi divulgada pela ESPN.

A medida judicial tem origem em uma ação movida pelo fundo de investimentos GAD, especializado na aquisição de direitos creditórios. Segundo o processo, o ex-lateral-direito assinou, em 16 de setembro de 2021, um acordo de encerramento de contrato com o clube paulista que previa o pagamento total de R$ 22,8 milhões, divididos em 60 parcelas mensais de R$ 380,6 mil.

Após o pagamento das oito primeiras parcelas pelo São Paulo, Daniel Alves celebrou, em 2 de setembro de 2022, um contrato de cessão de crédito com o fundo. Pelo acordo, ele transferiu à GAD o direito de receber as 52 parcelas restantes, cujo valor de face somava R$ 19,8 milhões. Em contrapartida, o atleta recebeu R$ 11,5 milhões antecipadamente, com a previsão de que os pagamentos feitos pelo clube passassem a ser repassados ao fundo conforme fossem quitados.

De acordo com a ação, os repasses deixaram de ocorrer a partir de 2023, após a prisão preventiva do jogador na Espanha. Conforme relatado no processo, Dinorah, ex-esposa e então procuradora do atleta, afirmou não ter conhecimento do contrato com o fundo e se recusou a dar continuidade aos pagamentos. A GAD afirma ainda ter notificado o São Paulo para que os depósitos fossem realizados diretamente em sua conta, mas sustenta que a solicitação não foi plenamente atendida.

O fundo também aponta que parte dos valores pagos pelo clube passou a ser direcionada a um processo de pensão alimentícia envolvendo o filho do ex-jogador, o que teria reduzido os montantes previstos no acordo de cessão. Diante desse cenário, a dívida foi consolidada em cerca de R$ 7,7 milhões e passou a ser cobrada judicialmente a partir de outubro do ano passado.

Além do bloqueio das contas, a GAD solicitou à Justiça a apreensão e a imposição de restrições sobre imóveis e veículos de Daniel Alves localizados no Brasil. Até o momento, não houve manifestação pública do ex-jogador sobre o caso.

Paralelamente à disputa judicial, Daniel Alves acertou, no fim de 2025, a compra do Sporting Clube de São João de Ver, equipe que disputa a terceira divisão do futebol português. Atualmente com 42 anos, ele foi absolvido pelo Tribunal de Justiça da Catalunha em março deste ano, após decisão unânime que considerou insuficientes as provas apresentadas pela acusação em um processo por abuso sexual ocorrido em uma discoteca de Barcelona, em 31 de dezembro de 2022.

O ex-lateral havia sido condenado em fevereiro de 2024 a quatro anos e meio de prisão, mas deixou a detenção provisória em 25 de março do mesmo ano, mediante pagamento de fiança de 1 milhão de euros, após permanecer 14 meses preso. Durante todo o processo, negou as acusações, apesar de ter apresentado versões diferentes ao longo das investigações.

Daniel Alves

