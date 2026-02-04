Acesse sua conta
Vitória tem desfalque importante no ataque para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

Atacante sentiu a coxa e não viajou com a equipe para São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:05

Renato Kayzer, último jogador a marcar pelo Vitória, em 18 de maio
Renato Kayzer Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória terá um desfalque importante no setor ofensivo para o confronto desta quarta-feira (4), às 21h30, diante do Palmeiras, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Renato Kayzer apresentou desconforto muscular durante os últimos treinos realizados em Salvador e acabou vetado da viagem para São Paulo.

Sem o centroavante, o técnico Jair Ventura deve promover a entrada de Fabri entre os titulares. Além de Kayzer, o Rubro-Negro já não contava com o uruguaio Renzo López, que sofreu fratura no processo transverso da vértebra L4 em um jogo-treino e segue em recuperação, ainda sem prazo definido para retorno. Outro que permanece fora é o centroavante Pedro Henrique, recém-anunciado pelo clube, que continua aprimorando a forma física.

Entre os relacionados para a partida, a principal novidade é a presença do meia Emmanuel Martínez, convocado pela primeira vez desde que chegou ao Vitória. O atacante Luis Miguel e o meia Pablo também aparecem na lista como novidades em relação ao grupo que venceu o Remo.

Tags:

Vitória Palmeiras Campeonato Brasileiro

