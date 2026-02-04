Vitória é goleado por 5x1 pelo Palmeiras e perde a primeira no Campeonato Brasileiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 23:26
Com uma atuação defensiva catastrófica, o Vitória foi goleado por 5x1 pelo Palmeiras na noite desta quarta-feira (4), na Arena Barueri, em São Paulo, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Totalmente perdido em campo, especialmente o trio de zaga, o Leão foi dominado na primeira etapa e foi para o intervalo já sofrendo três gols, marcados por Murilo, Gustavo Gómez e Maurício. No segundo tempo, para a sorte do Rubro-Negro, que conseguiu descontar com Dudu, o Verdão diminuiu o ritmo e marcou “só” mais duas vezes, com Allan e Sosa.
Com o resultado, o Vitória ocupa momentaneamente a 11ª colocação da Série A, com três pontos. A equipe volta a campo neste sábado (7), com time alternativo comandado por Rodrigo Chagas, para enfrentar o Jequié, às 16h, no Waldomirão, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso será na terça-feira (10), diante do Flamengo, às 21h30, no Barradão.
Veja imagens de Palmeiras x Vitória
Enquanto o Palmeiras iniciou a partida em Barueri em ritmo intenso e com marcação alta, o Vitória parecia desligado, praticamente sem ver a cor da bola e rapidamente ficou encurralado no próprio campo. Logo aos 10 minutos, após bola alçada na área, Neris cortou para trás e Gustavo Gómez quase abriu o placar. Pouco depois, Gabriel saiu mal do gol e socou a bola para baixo; Flaco aproveitou a sobra e desviou para o gol, mas Caíque salvou em cima da linha.
Depois de muitos minutos pressionado, o Vitória acabou cedendo à intensidade palmeirense e sofreu dois gols em sequência. Aos 23 minutos, Andreas Pereira cobrou escanteio na primeira trave, Murilo desviou de cabeça, a bola ainda bateu em Zé Marcos, que quase não saiu do chão, e morreu no fundo das redes. Quatro minutos depois, aos 27, após corte errado de Neris em bola levantada na área, Murilo desviou novamente de cabeça e deixou Gustavo Gómez em condições de tocar na saída de Gabriel para fazer 2x0.
Com a vantagem construída, o Verdão diminuiu o ritmo e permitiu que o Vitória passasse a frequentar mais o campo de ataque, chegando a criar boa oportunidade quando Cantalapiedra saiu cara a cara após grande passe de Baralhas, mas foi travado na hora do chute. Ainda assim, o Leão seguia desorganizado, e, quando o Palmeiras voltou a acelerar, marcou o terceiro. No último lance antes do intervalo, após longa troca de passes, Piquerez recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da pequena área, onde Maurício apareceu livre e empurrou para o gol.
O Palmeiras voltou do intervalo mais relaxado, amparado pela grande vantagem no marcador. Já o Vitória se mostrou mais ofensivo graças às mudanças promovidas por Jair Ventura, que sacou Riccieli e Nathan Mendes para as entradas de Dudu e Matheus Silva. Com isso, o Rubro-Negro passou a ter mais posse de bola, criar chances e até conseguiu descontar com um belo gol de Dudu. Aos 10 minutos, o volante arrancou da intermediária, tabelou com Ramon, depois com Fabri, e finalizou no ângulo, da entrada da área, para diminuir o placar.
No entanto, após sofrer o gol, o Palmeiras reagiu rapidamente e tratou de encerrar qualquer esperança de reação do Vitória. Aos 14 minutos, depois de tabelar com Vitor Roque, Piquerez carimbou o travessão. Pouco depois, aos 17, novamente com muita liberdade para trocar passes, a bola chegou a Allan na ponta; ele cortou para dentro sem ser incomodado e arriscou de longe, acertando o fundo do gol de Gabriel, que demorou a reagir.
Depois do quarto gol sofrido, o Vitória perdeu forças, ficou ainda mais apático em campo e apenas assistiu ao Palmeiras administrar o placar. Ainda houve tempo para mais um gol, consolidando a maior goleada do campeonato até então. Sosa recebeu de Andrés com liberdade na intermediária, avançou e arriscou de longe; a bola desviou em Luan Cândido, encobriu Gabriel e morreu no fundo das redes, dando números finais ao passeio do Verdão sobre o Leão.
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada do Campeonato Brasileiro
Vitória: Gabriel; Riccelli (Dudu), Neris e Zé Marcos (Luan Cândido); Nathan Mendes (Mahteus Silva), Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Erick (Matheuzinho), Fabri (Lawan) e Aitor.Técnico: Jair Ventura.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Gomes, Andreas (Luis Pacheco) e Mauricio (Larson); Alla (Sosa), Flaco López (Bruno Rodrigues) e Vitor Roque (Luighi). Abel Ferreira
Estádio: Arena Barueri, em São Paulo;
Gols: Murilo, aos 23, Gustavo Gomez, aos 28, Mauricio ao 49 minutos do primeiro tempo, Allan, aos 17, e Sosa, aos 34 minutos do segundo tempo (Palmeiras); Dudu, aos 10 minutos do primeiro tempo.
Cartões amarelos: Allan (Palmeiras); Nathan Mendes, Ramon e Lawan (Vitória)
Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS).