Matheuzinho ameniza goleada do Vitória para o Palmeiras: 'Foi apenas o segundo jogo'

Leão foi derrotado por 5x1 pelo Verdão, pela 2ª rodada do Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 00:16

Matheuzinho tem 100 partidas pelo Vitória
Matheuzinho  Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após estrear no Campeonato Brasileiro com uma vitória animadora contra o Remo, o Vitória tomou um choque de realidade logo na rodada seguinte. Na noite desta quarta-feira (4), o Leão foi amassado e goleado por 5x1 pelo Palmeiras, na Arena Barueri, em São Paulo, pela 2ª rodada da Série A, em uma atuação marcada por falhas defensivas, que muda completamente o sentimento de otimismo que a equipe tinha.

Totalmente perdido em campo, especialmente o trio de zaga, o Rubro-Negro foi dominado na primeira etapa e chegou ao intervalo já com três gols sofridos, marcados por Murilo, Gustavo Gómez — em jogadas aéreas nas quais a defesa falhou — e Maurício. No segundo tempo, apesar de Dudu ter diminuído o placar, o Verdão apenas administrou a vantagem e ainda marcou mais duas vezes, com Allan e Sosa.

Após a partida, Matheuzinho reconheceu os erros da equipe e lamentou o resultado. “Foi um placar elástico. Pecamos no que a gente trabalha muito, que é a bola parada, depois erramos alguns passes que não podemos errar. Infelizmente, eles fizeram um gol, a gente também teve chance e não fez. Sabíamos que o jogo deles tem muitos cruzamentos, mas não conseguimos evitar e tomamos dois gols que acabaram nos desestabilizando. Depois, ainda sofremos o terceiro no fim do primeiro tempo, o que abalou um pouco mais o time”, disse o meia à transmissão do Premiere.

Com o resultado, o Vitória ocupa momentaneamente a 11ª colocação da Série A, com três pontos. A equipe volta a campo neste sábado (7), com um time alternativo comandado por Rodrigo Chagas, para enfrentar o Jequié, às 16h, no Waldomirão, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso será na terça-feira (10), diante do Flamengo, às 21h30, no Barradão, dando continuidade a sequência de confrontos difíceis que ainda inclui duelos fora de casa contra Botafogo e Bahia.

Apesar do cenário complicado, o camisa 10 rubro-negro tentou minimizar a situação. “Agora é levantar a cabeça, porque foi apenas o segundo jogo. Temos o Campeonato Baiano pela frente e depois um confronto importante contra o Flamengo. Esse início é duro, com Flamengo, Botafogo, Bahia… é difícil, mas na Série A é assim: não dá para escolher. Cada partida é como uma final de Copa do Mundo”, concluiu o camisa 10 rubro-negro.

