Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Bahia vira alvo do Rubro-Negro em meio à carência no ataque

Jogador recebe salário alto e negociação é tratada como díficil

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:50

Everaldo em campo pelo Bahia Crédito: E.C. Bahia

O nome de Everaldo voltou a ganhar força nas movimentações do mercado da bola. O atacante, que passou pelo Bahia e hoje defende o Fluminense, recebeu autorização do clube carioca para conversar com o Athletico-PR, que demonstra interesse na contratação do jogador para a sequência da temporada.

A possibilidade de negociação veio à tona nos últimos dias, após a jornalista Monique Vilela, do Esportes TMC Paraná, revelar o interesse do Furacão no camisa 9. Desde então, o cenário avançou, mas ainda enfrenta entraves importantes.

"Salário alto do atacante Everaldo está travando a negociação com o Athletico. CAP segue tentando um acordo com o Fluminense e o jogador. Clube vê como essencial nesse momento a vinda de um reserva para Viveros", apurou a jornalista.

Atacante Everaldo com a camisa do Bahia

Everaldo (Bahia) por Tiago Caldas /EC Bahia
Centroavante do Bahia, Everaldo é fã de rock 'n roll por MARINA SILVA / CORREIO
Everaldo (Bahia) por Letícia Martins/EC Bahia
Everaldo (Bahia) por Letícia Martins/EC Bahia
Everaldo (Bahia) por Arisson Marinho/EC Bahia
Everaldo (Bahia) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everaldo (Bahia) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everaldo (Bahia) por Letícia Martins / E.C Bahia
Everaldo (Bahia) por Arisson Marinho/CORREIO
Everaldo (Bahia) por Tiago Caldas/EC Bahia
Everaldo (Bahia) por Letícia Martins/EC Bahia
Everaldo (Bahia) por Letícia Martins/EC Bahia
Everaldo (Bahia) por Thiago Ribeiro/ Estadão Conteúdo
Centroavante do Bahia, Everaldo é fã de rock 'n roll por MARINA SILVA / CORREIO
Everaldo anotou cinco gols para o Bahia nesta temporada, dois deles no Brasileirão por MARINA SILVA / CORREIO
Everaldo e a esposa Francine na casa onde moram, em Busca Vida por MARINA SILVA / CORREIO
Everaldo (Bahia) por Tiago Caldas/EC Bahia
Everaldo (Bahia) por Tiago Caldas / EC Bahia
Everaldo (Bahia) por TIAGO CALDAS / ECBAHIA
Everaldo (Bahia) por Tiago Caldas/EC Bahia
1 de 20
Everaldo (Bahia) por Tiago Caldas /EC Bahia

O Athletico já procurou oficialmente o Fluminense para entender os moldes de um possível acordo. Do lado tricolor, não há resistência para liberar o atleta, o que abre caminho para uma reunião entre representantes do clube paranaense e o estafe do jogador. Nesse encontro, devem ser discutidos pontos como tempo de contrato e ajustes financeiros.

O principal obstáculo, no momento, é o salário. Everaldo recebe atualmente cerca de R$ 500 mil por mês no Fluminense, valor considerado elevado pelo Athletico-PR. A cifra é o dobro do que o atacante ganhava quando atuava pelo Bahia, onde recebia aproximadamente R$ 250 mil mensais.

Enquanto as conversas seguem em andamento, o Furacão avalia alternativas para reforçar o elenco, mas mantém Everaldo como um nome prioritário para compor o setor ofensivo.

Leia mais

Imagem - Atacante campeão por Bahia e Vitória vai parar no Campeonato Capixaba

Atacante campeão por Bahia e Vitória vai parar no Campeonato Capixaba

Imagem - Sérgio Ramos na Série B? Ídolo do Real Madrid pode virar dono de SAF de clube brasileiro

Sérgio Ramos na Série B? Ídolo do Real Madrid pode virar dono de SAF de clube brasileiro

Imagem - 100% na temporada, Bahia estreia em casa contra o Fluminense pelo Brasileirão

100% na temporada, Bahia estreia em casa contra o Fluminense pelo Brasileirão

Tags:

Atacante Futebol Contratação Ex-bahia

Mais recentes

Imagem - Atacante campeão por Bahia e Vitória vai parar no Campeonato Capixaba

Atacante campeão por Bahia e Vitória vai parar no Campeonato Capixaba
Imagem - 100% na temporada, Bahia estreia em casa contra o Fluminense pelo Brasileirão

100% na temporada, Bahia estreia em casa contra o Fluminense pelo Brasileirão
Imagem - Matheuzinho ameniza goleada do Vitória para o Palmeiras: 'Foi apenas o segundo jogo'

Matheuzinho ameniza goleada do Vitória para o Palmeiras: 'Foi apenas o segundo jogo'

MAIS LIDAS

Imagem - O Universo fala alto hoje (5 de fevereiro) e manda uma mensagem que Touro, Leão, Escorpião e Aquário precisam escutar com atenção
01

O Universo fala alto hoje (5 de fevereiro) e manda uma mensagem que Touro, Leão, Escorpião e Aquário precisam escutar com atenção

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
02

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia
03

Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia

Imagem - Uma nova era de abundância começa agora para 3 signos que decidem agir diferente a partir de hoje (5 de fevereiro)
04

Uma nova era de abundância começa agora para 3 signos que decidem agir diferente a partir de hoje (5 de fevereiro)