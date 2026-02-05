FUTEBOL

Ex-Bahia vira alvo do Rubro-Negro em meio à carência no ataque

Jogador recebe salário alto e negociação é tratada como díficil

Wendel de Novais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:50

Everaldo em campo pelo Bahia Crédito: E.C. Bahia

O nome de Everaldo voltou a ganhar força nas movimentações do mercado da bola. O atacante, que passou pelo Bahia e hoje defende o Fluminense, recebeu autorização do clube carioca para conversar com o Athletico-PR, que demonstra interesse na contratação do jogador para a sequência da temporada.

A possibilidade de negociação veio à tona nos últimos dias, após a jornalista Monique Vilela, do Esportes TMC Paraná, revelar o interesse do Furacão no camisa 9. Desde então, o cenário avançou, mas ainda enfrenta entraves importantes.

"Salário alto do atacante Everaldo está travando a negociação com o Athletico. CAP segue tentando um acordo com o Fluminense e o jogador. Clube vê como essencial nesse momento a vinda de um reserva para Viveros", apurou a jornalista.

O Athletico já procurou oficialmente o Fluminense para entender os moldes de um possível acordo. Do lado tricolor, não há resistência para liberar o atleta, o que abre caminho para uma reunião entre representantes do clube paranaense e o estafe do jogador. Nesse encontro, devem ser discutidos pontos como tempo de contrato e ajustes financeiros.

O principal obstáculo, no momento, é o salário. Everaldo recebe atualmente cerca de R$ 500 mil por mês no Fluminense, valor considerado elevado pelo Athletico-PR. A cifra é o dobro do que o atacante ganhava quando atuava pelo Bahia, onde recebia aproximadamente R$ 250 mil mensais.