Jogador sofre convulsão durante partida contra o Flamengo

Maysa Polcri
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 12:01
O jogador Alexandre, do Sampaio Corrêa-RJ, sofreu uma convulsão aos 8 minutos durante o jogo contra o Flamengo no gramado do Maracanã, no sábado (7). O atleta foi socorrido de ambulância e encaminhado para um hospital do Rio de Janeiro. Atletas das duas equipes retiraram suas camisas para abanar o jogador, que passava mal em campo.
Alexandre foi encaminhado para o Hospital Quinta D’or, em São Cristóvão, para realização de exames médicos. Em nota, o clube informou que o jogador passou por exames de tomografia computadorizada e eletrocardiograma, sendo que não foram constatadas lesões cardiológicas e nem neurológicas.
Jogador sofre convulsão durante partida no Maracanã
Ele se encontra na emergência e seguirá em observação por, no mínimo, 24h, aguardando ressonância magnética e exame de sangue, ainda segundo clube. Após o atendimento ao atleta, o jogo continuou e o Flamengo venceu por 7 a 1.
Em janeiro de 2024, Alexandre sofreu um acidente grave de moto e ficou sem jogar até este ano, quando retornou aos gramados.